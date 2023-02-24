鞋款玩Gimmick　另類設計搶眼球

隨着紐約2023秋冬時裝周開幕，時裝界又再一次熱鬧起來！不過除了具代表性的設計師品牌服飾備受矚目外，慕名前來睇騷的時尚Icon也成為盛事中的一大亮點！尤其是他們腳上的潮鞋，更分分鐘成為來季大熱，風頭之勁，絕對不輸Runway上的新裝！

小飛俠造型紅靴炒價勁

先後推出過多款惡搞設計產品的MSCHF，今次亦不負眾望，推出看似是小飛俠阿童木（Astro Boy）會穿的紅色橡膠靴，轟動整個潮界，更有潮人穿上去睇紐約時裝騷。這雙大紅靴的靈感來自電玩遊戲，但設計卡通化，而且採用TPU橡膠及EVA材質打造鞋身與中底，塑膠感十足；加上巨大Size實在罕見和有趣，所以穿上後猶如在真實街道上穿上一雙虛擬紅靴，有種虛實交錯的感覺。此Big Red Boots的零售價雖然是350美元（不足3千港元），但在炒賣網站STOCKX上的價格已經超過1萬港元，相當誇張！

聯名回歸玩做舊

繼上次聯乘球鞋大獲成功之後，高端品牌Miu Miu再與運動品牌New Balance合作推出3款574球鞋，包括藍色不收邊剪裁牛仔布、大理石紋干邑色及米白色復古風皮革款式。每個版本均以當代風格重新演繹80年代造型，除了牛仔碎布設計，帶有銹蝕效果的米白色皮革鞋款亦同樣散發復古做舊風格。加上鞋舌上綴有兩大品牌標誌，充分凸顯雙方的聯名身份。