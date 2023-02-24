Jase@C AllStar回應演唱會海報被網民批評

作獨立發展的組合C AllStar成員SoulJase（何建曦）將於本月24日假麥花臣場館舉行首個個人演唱會，而開騷前更推出包辦曲詞的新歌《苦艾之吻》，飾演小說《不想擁抱我的人》的男主角，在不同女角之間周旋。對於網民指其個唱的花花海報跟他格格不入，認為他在Production上尚有進步空間，他接受訪問表示：「見仁見智啦，我又覺得張海報都OK喎，但喺Production方面，我當然有進步空間啦，大公司嘅優勢係有晒脈絡，配套，不過啲樂迷咪跳番出嚟睇囉，製作一定唔係大公司，但我個Show一定好睇嘅。」

他以C AllStar成員身份和前唱片公司合作達12年，現決定不再續約，他稱全因覺得是時候推出舒適圈，可嘗試在100%自由度下繼續走音樂路：「我都有啲嘢諗唔通，就係點解唔可以又做圑歌又做單曲呢？兩件事都係冇衝突嘅，可能係公司資源分配上有衝突啩，（同前公司傾過？）佢哋希望做圑歌時就做圑歌，做單曲時就單曲，唔以重叠，但呢啲都過去咗嘞，我哋依家做獨立歌手，但不除非會以組合身份上台嘅表演，（其他成員想法一致？）我哋都認為如果將來有啲靈感或契機做首圑歌，我哋就會做。」

至於再度休圑可跟4子鬧不和有關？SoulJase堅定謂：「冇，我哋係堅Friend架，其他組合我就唔知，但我哋唔會打架，喺公事上係有過意見，但吵完後，從來都唔會唔理你或唔見你，飲完酒第二日就冇嘢。」問成員中最麻煩是哪位？他覺得阿King最不麻煩：「佢最Easy Going，講嘢慢半拍，我有情緒時都幾麻煩架，有時會唔想理佢哋嗰啲嘢，另外兩個就多意見，因為佢哋鍾意講嘢。」

他又視2月的個唱為「找數騷」，皆因3、4年前曾承諾歌迷開騷，可是受疫情影響而不了了之：「有樂迷都提醒我有條數要找，所以今次我自找，適逢我個騷係2月24號，我25號就生日，突然間覺得呢個日子好有趣，開個生日Party又幾好喎。」至於嘉賓方面，他將安排至少2位素人歌手上台，皆因其歌單會加插他之前寫的網絡小說《不想擁抱我的人》情節，故事中有男女主角：「喺社交網平台度嚴選，（係靚女？），唔醜囉。我唔想話提攜後輩，我係想畀啲新嘅面孔畀大家認識啫。」