高質西餐廳　慶祝打卡都啱

遇着慶祝、紀念日或求婚等重要日子，大家首選的就是一間境別致的西餐廳，就算和朋友輕鬆Gathering，也會揀選可分享的西菜。為大家推介多間新開高質或親民的西餐廳，當中更有外國過江龍來開Pop Up店，食物水準多元化，部分還有無敵靚景，無論是2人浪漫約會，又或是和朋友開心Share，一樣無問題。

醉人海景

面對無敵的維港，心情都變得更好。香港麗晶酒店回歸後，將大堂酒廊打造成一片綠洲，流線型的玻璃幕牆配大型半圓梳化、私密長椅和旋轉座椅，無論那個角度都可以飽覽維港景色。在天氣好的時候，可以享用經典早餐配單品咖啡，提神醒腦。由中午12時至下午6時，餐廳會供應人氣的下午茶套餐，內裏包括4款三文治、3款時令蛋糕、英式鬆餅和瑪德蓮蛋糕，想豐富一點，可再點選雞尾酒、香檳或法魚子醬作配搭，提升體驗。全日供應的單點Comfort Food包括有和牛芝士漢堡、黑松露、伊比利亞火腿、車打芝士比堅尼三文治、龍蝦熱狗和一系列精緻糕點等。來到日落時分把握機會拍攝Magic Hour，欣賞醉人海景，最是有氣氛。

山頂小石屋

來到山頂，居高臨下欣賞香港風景後，最適合和對方享用豐富的餐點。山頂的太平餐廳歷史悠久，早前經全新翻新再開幕，滲入法式元素的英式建築風格，配特別打造的花園，猶如時光倒流。餐廳供應不同風味的國際美食，包括牛肉漢堡、海鮮濃湯、蟹肉墨魚汁扁意粉和海鮮拼盤等，其他還有印度和東南亞美食，配各式美酒最是滿足。吃過飯後再於山頂散步，寧靜美滿。

家常意菜

意大利家庭風味菜式相當適合分享，邊吃邊聊天最輕鬆寫意。東通新開的意大利餐廳Man Mano以家常美食為主題，餐廳以田園家居廚房作設計靈感，可以看到即製意粉的過程，希望讓客人如置身如意式傳統房子內用餐。前菜有意式燉飯球、牛肉他他、蘑菇炸丸子和生牛肉薄片等，主菜有慢煮脆皮乳豬、慢烤小羊腿和炸烤小牛肉等。餐廳每日都有多款即製手工意粉，打造出牛面頰肉醬闊條麵、薯仔丸子配紅酒豬手肉腸、大蝦慕絲意式雲吞、羊肩通粉、西班牙紅蝦番紅花意大利燉飯，以及素食的芝士丸子等。甜品有忌廉牛角卷、忌廉煎餅卷和提拉米蘇等。除了美酒，餐廳特別設計了健康清新的手搖果茶系列，用來配小食或甜品也不錯。

美味意粉

意粉配搭五花八門，就連醬汁都有不同口味。於灣仔開新分店的意大利餐廳Ask For Alonzo一向走親民路線，店內有多款不同的意粉選擇，因應新分店，特別推出限定供應菜式，特色意粉有Spiralotti‘Nduja Salami，辣香腸配意大利日曬番茄乾和綿羊奶芝士意粉，辛香開胃。Squid Ink Linguine配海膽沙巴翁，每一口都咁Creamy。灣仔分店獨家供應菜式就有意大利鯛魚Sea Bream Fillet，是經典地道菜式。其他還有大蝦雅枝竹意大利飯、Penne alla Vodka、風乾豬面頰肉、意大利綿羊奶芝士菠菜餃子等菜式。餐廳於周末推出限定的Uncle Tong早午餐，可從單點菜單中揀選開胃菜、主菜、意粉及意大利特色小吃，打造自己喜愛的菜單。

驚喜意菜

由Alessandro Angelini與Luca De Berardinis兩位意大利名廚開設的意大利餐廳LucAle早前以全新面貌再現，內裝加入柔和的藍色和灰色調，飾上溫暖的柑橘色，營造出猶如綠洲的輕鬆舒適氛圍，新設可容納28人的獨立房間，親友聚餐私隱度十足。大廚更帶來一系列重新演繹的意大利菜式，好似創意前菜的薄片小墨魚配開心果奶油、藜麥和香脆的烤杏仁，口感豐富。Cappelletti意大利雲吞釀海鱸魚配檸檬泡沫和魚子醬，菜式源於大廚意北家鄉Emilia-Romagna，更是餐廳的招牌菜式，用上來自南意小鎮Sorrento新鮮芳香的檸檬及優質的意大利鱸魚炮製，伴以魚子醬，鹹鮮兼具，驚喜十足。主菜亦非常多元化，有優質新鮮的香煎海鱸魚配以真空低溫烹調的牛肝菌、海鮮手切意大利麵配龍蝦‧大蝦和扇貝、慢煮24小時和牛面頰等，品嘗到時令地道中帶新派創意點子的意味。

期間限定過江龍

西式漢堡廣受年輕人歡迎，全球有13間分店的連鎖餐廳Burger & Lobster將於2023年3月1日至18日登陸香港，於尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店Ozone舉行期間限定店，推出指定菜單。到時客人可以品嘗到經典原味漢堡The Mayfair，烘香的麵包夾住漢堡、生菜、番茄、黃瓜和秘製醬汁，原汁原味。另一款招牌食材龍蝦，可選清蒸或燒烤，配特製醬汁和即炸薯條，色香味全。與此同時，亦特別推出富本土氣息的避風糖風味龍蝦，加入炸蒜和辣椒爆炒，香口惹味。吃時配特色雞尾酒或無酒精雞尾酒，提升體驗。最後以脆炸包配雲呢拿雪糕作結，最是滿足。