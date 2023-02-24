日系概念先驅　電動新里程

電動車發展一日千里，作為全球最早推出量產電動車的行業先驅，日產（Nissan）於車載電池技術及純電動力系統一直走在最前。最近廠方藉着一款由虛擬變成實體的兩座位電動開篷概念跑車Max-Out，加上兩款虛擬概念設計Surf-Out及Hang-Out，預示他們對未來電動車科技的發展新方向。

ASSB（All Solid-State Battery）集成固態電池技術，不僅被視為電池開發的「下一個里程碑」，更是下一代電動車的核心技術。跟目前主流的液態鋰電池不同，固態電池採用固態電解質，令體積更細、重量更輕，能量密度更高。而該技術主要是將優化的組件，包括新開發固態電池及一前一後雙電馬達，集成到一個類似滑板、重心極低且輕、可應用在多種不同車型的嶄新底盤結構，配合提升至Advanced e-4ORCE全輪驅動技術，帶來卓越的轉彎動態和有限的車身側傾，進一步優化行車穩定性和舒適性，將駕乘享受提升至另一層次。

Max-Out開篷跑車 科幻線條

擁有元宇宙灰車身的Max-Out，屬Open-top設定的兩座位開篷跑車，廠方希望藉此創造出一種內外無邊界的駕駛體驗。數碼化科技被廣泛用於車上，透過會發光兼變色的立體幾何線條，由頭到腳及由外至內完美同步，一方面將車主的心情跟汽車無縫連接，另一方面營造科幻時尚的觀感。而車頭進氣口及頭冚進氣通道，融入了數碼化V-motion設計，一睇就知是日產未來車型。具備尾燈功能的大型顯示屏橫跨整個車尾，與腳下的數碼化拋物線全息影像車輪，帶來十足未來感。車廂則以黑黃雙色作主調，中控台設計極簡，不設任何實體按鍵，只得一面長形顯示屏及一個附設中央屏幕的半透明橢圓形軚環，全透過觸控、聲控及手勢感應等直接的方式操控。

Hang-Out戶外旅行車 靈活變身

廠方為喜歡戶外活動人士設計出另一概念車Hang-Out，不僅車載Advanced e-4ORCE系統，還配備Advanced ProPILOT系統，換言之具備一定程度的自動駕駛能力。平整的低地台及可移動2+2座椅設計，加上軚環可收起，令車廂空間隨時由一般的出行格局，變成私人流動影院、舒適的對座閒聊空間，又或者將座椅轉至對着車門，變成私人觀景台；若配合營帳及野餐墊，還可變成讓你享受野外時光的小天地，帶來不單是純粹出行體驗的未來移動生活空間。

Surf-Out兩座Pick-Up 越野衝浪

至於Surf-Out是為水上活動愛好者而設的兩座位純電概念Pick-Up，同樣車載Advanced e-4ORCE系統，但設置上較強調越野性能，駛落沙灘都冇問題。它跟一般Pick-up同樣配備可拆式尾斗蓋頂，不同的是座椅後方不設任何間隔，採用車廂與尾斗完全相連的開放式設計，並於座椅下方特設衝浪板置放區。尾門儼格來說是一塊大型顯示屏幕，除了配備尾燈功能，更是一面能顯示Emoji，以及HI、BYE等英文字，與外界溝通的數碼介面。