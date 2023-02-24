借300對波鞋後唔還　Suho@EXO否認係偷鞋男偶像

近日有韓國造型師在社交網爆料，指一名男偶像在拍攝後借了逾300對貴價波鞋後一直不還，而男團EXO隊長Suho就被懷疑是該男偶像。

造型師A某前在社交網限時動態上載多張波鞋的截圖，並寫道：「除了這裏還有300對以上，不要再裝善良了，一對都不漏全部還給我吧，真的令人討厭，不給我的原因是甚麼，用你自己的錢買來穿吧，你真是拿走了很多呢，想要的東西又很多，又很不識趣，說會給我已經說了近6個月，到底甚麼時候給我？在我公開真名之前處理好吧。」

A某之後又說：「不要再過虛偽的生活，醒目點吧，不要再聯繫我身邊的人，有需要的東西的話就用錢買吧，有錢的人就花點錢吧，拜託了，不要再跟人說是送的，太荒謬了。」

雖然A某沒有開名，但有網民發現他曾與Suho合作，最近在社交網取消關注Suho，故懷疑他指的「偷鞋賊」便是Suho，Suho曾在電台節目中指家中有500對運動鞋，所屬的SM事務所今日（24日）向韓媒指網上的傳聞並非事實：「現在網上猜測是Suho的文章是毫無根據的內容，Suho跟事件完全無關。」又指正在準備控告散布謠言的網民損害名譽，今後亦會向胡亂散布虛假真實的網民採取法律行動。