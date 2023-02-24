林寶玉被朋友懷疑整容　自爆物色小鮮肉組男團

形象指導許嘉浩與4位藝術家開設Art Studio今日（24日）開幕，邀請了亞洲心動娛樂項目經理林寶玉、「最美CEO」胡曦文和藝人練樂儀等出席。林寶玉透露剛從韓國返港，此行為找新面膜製造廠合作，亦半工半私，放假休息，笑言被朋友懷疑她去韓國整容，令她哭笑不得。

本身做美容纖體生意的她，其實以前由做面膜起家，直言是試面膜專員，以前會日日敷面膜，後來鑽研其他扮靚方法。提到亞視旗下除了亞姐外，亦準備組男團，正物色小鮮肉，她說：「簽咗1個白白淨淨、怕怕醜醜嘅，另一個傾緊，佢能歌善舞，又識自編自導自演，好有才華。」她說面試見過好多男仔，個個以男團MIRROR為目標，希望能像MIRROR般紅，不過她覺得女仔是市場所需，不會忽略亞姐。她自己都無放棄過演藝工作，將會往馬來西亞登台，正積極練好歌喉。

胡曦文就透露近日忙到癲，因3月會在尖沙咀開實體店，專售珠寶首飾和爉燭香薰，自言好緊張，因今次她親自為舖頭裝飾，飾櫃都一手一腳設計。她說：「之前都試過自己出主意設計，不過今次做埋設計師，想自己經歷見証呢個BB出世，因為自己直接同廠攞原材料，慳回不少成本，當作是學習一部分。」她希望今年內在歐洲、澳門及其他亞洲區開10間分店，連鎖式經營，售賣首飾外，還會有腕錶、手袋和衣服，亦有適合男士的Tee。她又認為品牌的概念是觀感名貴，但價錢經濟，相信自信便有品味，笑言：「我己經揀好晒，我嘅就係品味。」