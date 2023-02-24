春日新味　飲飲食食季節滋味

春意盎然，萬物生機勃勃，有餐廳及品牌就以春日時令及季節食材及特色，創作出全新滋味來，讓大家將季節味道吃入肚。

時令食材 精緻和食

以獨特山林為Omakase主題的「山Yama」，最近就以「尊重新鮮之食材」和「以華麗盛盤展現自然美與季節交替」為特色而推出「山之御膳Yama Kaiseki」，以新鮮的季節性食材製作，帶來包括先付、前菜、蒸し物、お造り、鍋物、箸休め、すし、強肴、食事、甘味的饗宴。先付是日本產雲丹拼盤，即5款來自日本不同產地的海膽。蒸し物是特選日本名酒十四代炮製的十四代蝦夷鮑魚蒸肝醬，鮑魚鮮香甜美，味道細膩。鍋物是鱈場蟹亀甲鍋，用上傳統的龜甲鍋盛載住蟹鮮湯，配上肥美蟹腳灼至半生熟，將頂級蟹腳的鮮甜滋味盡入口腹之中。強肴用上A4宮崎牛厚燒，伴以聖護院蕪菁及牛肝菌，肉鮮油腴、菌香馥郁。而食事亦驚喜十足，是特濃上海蟹拌後文稻亭10年陳意大利黑醋，中日混搭風味，鮮香回味。

春意盎然 花果茶香

春天繁花盛放，源自英國的Fortnum & Mason就帶來全新的花果茶品系列，包括蘊含清爽柑橘味的檸檬綠茶以及天然醇美橘香綠茶的「呷一口春日馥香」、有齊3款迷你花果紅茶的Three Mini Scented Black Teas、含蜜桃果肉片的Black Tea with Peach, Loose Leaf Caddy等，每款茶品均採用花果顆粒製成，可以熱泡或加入冰塊享用，微甜而細膩，別富風味。茶盒與罐的設計更是邀請了藝術家Charlotte Day主理，具園藝師背景的她擅長以花卉和植物為題的藝術創作，為每款茶品配上精緻插畫，令系列洋溢住滿滿的春日氣息。此外，品牌為了慶祝系列登場，特意與本地香氣產品工作室BeCandle合作，推出限量版蜜桃紅茶香薰蠟燭，精心調配出品牌的Black Tea with Peach的優雅芳香，猶如為家中添上專屬春天的清甜香調；盛載蠟燭的是品牌的茶葉罐升級再造而成，秉承可持續發展的品牌承諾。由即日至2月28日期間於K11 MUSEA店選購滿指定金額（包括一款花果茶品系列產品），即可獲贈限量版蜜桃紅茶香薰蠟燭一個。

櫻花粉紅 浪漫精品

對於咖啡迷而言，任何季節都離不開每日最少一杯的香醇咖啡，而咖啡連鎖店星巴克於即日起、趁初春為雲呢拿、榛子、焦糖、海鹽焦糖鮮奶咖啡、焦糖咖啡、雲呢拿甜忌廉冷萃咖啡或其他風味飲品推出全新甜度自訂選項，大家可以選擇無甜、少甜及正常3種不同甜度；而少甜版星冰樂及黑糖燕麥奶泡咖啡亦初登場，前者保留了經典的綿密細滑的口感，風味不減，而後者則是黃金烘焙特濃咖啡配上黑糖糖漿、蒸煮燕麥奶及綿密燕麥奶泡炮製而成，令人回味。春日亦是櫻花的季節，品牌同步帶來浪漫花海系列，與韓國星巴克聯手創作，帶來全新共25款粉色系單品，包括不銹鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及多款生活精品。系列用上淡粉色、純白色及夢幻紫等顏色，配上細膩勾畫出的櫻花漫天紛飛的浪漫景色，好似描繪了夢幻的旋轉木馬及噴泉，以及浪漫花海中兔子蹦蹦跳跳的靈動模樣，凸顯了春日的靜謐時光。