炎明熹致敬張國榮　錄音室感應與哥哥樣子接軌

環球唱片推出的《REMEMBERING Leslie》企劃向已故巨星張國榮致敬，集合不同唱片公司及電視台的樂壇新血獻聲。其中聲夢歌手炎明熹（Gigi）負責重新演繹歌曲《今生今世》。錄音時，當Gigi唱到一半，監製Eric Kwok提議她應該用另外一種方式去演繹，令她愈唱愈放開，與歌曲的整體感覺更融合。Eric表示今次很開心可以為Gigi監製這首歌，雖然之前曾經在比賽的時候給予她不少意見，但今次有機會可以在錄音的時候實際地指導和幫助她，結果出來十分滿意。Gigi坦然在錄音的時候，鼻子不自覺變酸了，一份份感慨湧上心頭。

講到對哥哥的印象，Gigi大讚對方非常有魅力，而且溫柔體貼：「無論係睇佢嘅電影、電視劇，甚至係聽佢嘅歌曲，以致喺舞台上嘅表演，都好吸引我。記得我第一次聽到哥哥嘅歌曲《有心人》，當時我唔知道歌名，已經深深咁吸引住我，我即時上網搵呢首歌嘅資料。」Gigi續說：「有一日，唔知係咪因為我唱《今生今世》，我望住塊鏡嘅時候，感覺到哥哥嘅樣同我嘅樣係臉接駁咗咁，感覺好科幻。」

而拍攝《今生今世》MV時Gigi與工作人員要步行一段崎嶇路程才到達沙灘，導演更在沙灘上築起了電話亭，Gigi穿上復古服裝在電話亭內拍攝。由於電話亭內開了燈，瞬間變成了一個昆蟲博物館，吸引了不少昆蟲與Gigi做對手戲，她揚言是一個難忘的經歷。