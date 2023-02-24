黃嘉雯慘遭色狼偷拍　零容忍大嗌：Delete張相！

黃嘉雯（Carmaney）於J2台節目《奇蹟的罐頭料理》內的《罐頭》小劇場中，飾演靚女的她以一襲紅色貼身裙現身，相當亮麗。但她就慘遭飾演疑似變態佬的馮子亮（Liam）眼神騷擾，最終Carmaney怒請對方食「無情掌」，相當搞笑。自《下流上車族》日漸上位的Carmaney，工作量日漸增多，除以J2er身份幫J2宣傳及拍攝節目，包括《Blah Blah BLAH試新室!!》及《開壇》外，近日還有份參演《廉政狙擊》，飾演以美色釣大鱷回饋胡定欣的義氣靚女。

瓣數多多的Carmaney，事後受訪時坦言主持和演員工作都很喜歡：「因為係唔同嘅挑戰，主持可以Show到我多啲個人性格，同埋好考臨場反應，演員就要做好多準備工夫，好似訓練、讀劇本咁，難度比較高。」談到最近主持J2全新綜藝節目《超級毛特兒大賽》，她坦言很大挑戰：「第一次係完全冇稿，冇辦法預計有咩突發情況，只可以放鬆自己同盡量Enjoy，咁先可以做到最真實嘅反應畀觀眾。」再問Carmaney現實生活中曾否遇過疑似色狼，她說：「有一次搭港鐵，喺反光鏡見到有個男人偷影我，之後我直接行過去話：『你偷影我！』但佢死口話冇，我就話我明明見到，之後我就叫佢Delete咗張相，當時我都幾大聲，因為我想引起大家注意，畀多啲壓力佢！我以前未做藝人前，會直接行過去對質，但入咗行之後會深思熟慮多啲。」問到私底下形象是否女性化時，她笑言：「私底下會比較鍾意男仔啲、型啲嘅Style。」