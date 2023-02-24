麥美恩繼續戴「求婚戒指」　親揭原本係佢送！

藝人麥美恩（Mayanne）、戴祖儀（Joey)、李芷晴、何沛珈、余思霆和周奕瑋今日（24日）出席在電視城舉行的新綜藝節目《請1日假去旅行》記者會，他們分別去首爾、泰國、台灣和日本拍攝旅遊特輯，金剛和余思霆的台灣團尚未出發，身在台灣花蓮的金剛透過視像對話表示等待余思霆埋位，思霆的家鄉在花蓮，金剛講笑要見思霆的父母，但稱合作不過電，金剛笑言大家「人鬼殊途」，指思霆是鬼，思霆還擊稱跟金剛年紀有距離，戲言是《請一日假同阿伯去旅行》

現場播放節目的精華片段，李芷晴和何沛珈晒水着又半裸晒背做Spa，十分吸睛。戴祖儀現場亦不執輸晒出價值430寰韓國戰利品孭袋，不過都不及麥美恩傳出被緋聞男友許文軒（Edmond）求婚成功般晒命，Mayanne繼續戴着「求婚戒指」，大會送生日蛋糕預祝Mayanne28日36歲生日時，主持陸浩明戲言許文軒出場，但其實Edmond並不在場。

Mayanne受訪時否認有求婚，戒指是戴祖儀在首爾送她的禮物，稱當日是舊經理人約她和父母食飯，慶祝她生日，去到才知有好多好朋友在場，包括駱胤鳴夫婦和周奕瑋等，花都是經理人送，稱Edmond都有送香檳，問Edmond是否見家長？她笑言Edmond年年都跟她慶祝，有見家長，又讚媽咪玩得：「媽咪鍾意Edmond呢類型，覺得佢好乖，如果唔係疫情年年都會一齊慶祝嘅。（你嘅秘密男友呢？）未有表示呀！未到正日答唔到，下個禮拜話你知，我覺得要表示囉！」

Mayanne和Joey現場極羡慕李芷晴和何沛珈去泰國拍攝有司機車坐，揚言減了磅，也想騷事業線，並呻在首爾冰天雪地拍攝，凍到皮膚敏感。