名媛蔡天鳳與方媛私交甚篤　曾出席甄子丹電影首映

名媛蔡天鳳(Abby Choi)，今日(24日)被指在大埔龍尾村遭殺害及碎屍。據悉，她早年曾結婚並育有2名子女，其後與譚仔米線「太子爺」在2016年12月9日結婚，而當日任司儀的「金牌司儀」林盛斌(阿Bob)回覆《東網》表示，剛得知此噩耗「非常震驚同埋難過，希望警方盡快緝拿兇徒，繩之於法」。阿Bob又稱「其實印象真係唔算好深，不過我記得當晚嘅婚禮，因為主人家嘅生意係譚仔」。另外，Abby近年亦活躍時裝界，亦曾到巴黎出席活動。她與天王郭富城的妻子方媛感情不俗，有指她不時到訪天王的寓所及外出聚會，並與方媛一同乘遊艇出海和慶祝生日。Abby早前亦曾出席甄子丹主演的電影首映禮並合照留念。Abby樣貌標致打扮高貴時尚，生活奢華。其社交媒體帳戶主要上傳一些名牌手袋及首飾，及受名品牌邀請出席時尚活動的相片。她更曾登上法國時尚雜誌的封面。

翻查資料，蔡天鳳與「五哥」譚澤均及其妻子邱美鳳在物業及商業上均有往來，蔡在2018年向「五哥」夫婦購入荔枝角曼克頓山一高層單位，且曾先後在4間公司任董事，其中一間已解散的公司，秘書為譚澤均。