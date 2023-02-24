方力申演胡定欣繼子　公開陳年舊照力挺冇整過

藝人胡定欣連日來在其社交平台為主演的熱播劇《廉政狙擊》宣傳，劇中飾演屠敏的定欣登場，觀眾被屠老闆的氣場震住，大讚她演得夠霸氣，方力申也有客串演出，並飾演定欣的繼子，劇中兩母子不和，但現實生活中兩人卻是好友，小方在社交網上載同定欣合照，仲拎埋張陳年舊照出嚟對比，搞笑話：「大家都冇整過容，仲認到。」

小方並寫道：「大家最近有冇睇#廉政狙擊，入面，我呢個衰仔邦少同我同年出世嘅繼母不停鬥嘴鬧交呢？其實我同定欣早在16、17歲就已經認識，而我第一次入電視城做觀眾就係支持定欣參加『全球華人新秀歌唱大賽』，估唔到隔咗咁耐，我哋先有機會合作做戲，佢仲要做我阿媽，真係有冇攪錯（佢講but我心裏暗喜），記得我哋拍嘅第一場戲，我嘅第一句同佢講嘅對白係：『八婆！』老友呀老友，我永遠都會記得我哋第一次合作有幾咁愉快。」

定欣即刻留言：「真係冇無搞錯，16/17嘅時候嘅我哋，點會估到20幾年後我哋會合作拍劇，我仲做你後母，今天嘅小小方已經同以前好唔同，你真係有好大嘅改變，唔知下次嘅合作又會係點呢？最緊要係友誼永固。小方話自己冇變，仲係遊緊水：「改變係你，已經好似以前咁入場撐我喇！」定欣笑着指他以前唔講嘢，又答應他下次比賽一定去撐場。

不過最爆笑好友林盛斌加入戰團：「講，嗰陣有冇一齊過？有冇溝過佢？」小方誠實說：「冇。係我隊友對佢好有興趣，至於佢哋有冇嘢，你問佢。」定欣笑話：「你睇吓，你講'多咗'幾多嘢？」小方笑話：「但係我有口德！」他們的互動令網友笑爆咀。