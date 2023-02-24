陳柏宇抽時間陪家人　拒乘勝追擊開騷

歌手陳柏宇（Jason）最近推出全新派台歌《一人傍晚藝術館》，他形容新歌是開心、活潑又充滿活力的一首作品：「上年做咗啲黑暗啲又或者奮鬥啲歌，今年想輕鬆番啲，有番多啲變化。」而新歌MV找來在香港土生土長的少數族裔Caro當主角，Caro一直只在美麗都大廈成長，她希望留在大廈承傳茶檔的手藝。MV中Caro穿梭大廈樓層輕鬆自在地起舞，Jason也悠閒地在鏡頭前歎着他最愛的「茶走」，演繹着歌曲，一副悠然自得的模樣。問到對少數族裔的看法，Jason說：「少數族裔只係數字上嘅分別，我自己喺加拿大都係少數族裔。」

Jason新年期間舉行的演唱會叫好叫座，但他未打算乘勝追擊，他解釋說：「唔可以做太多、太散，我鍾意物以罕為貴嘅感覺。」他透露今年會把集中力投放在歌曲製作上：「未必會參與創作，但編曲選曲上會多啲參與，做出嚟有乜嘢感覺，會有自己睇法。」除了工作外，他亦會預留時間陪伴太太Leanne迎接BB的出世：「我未至於完全停工，但至少頭一個月畀番少少時間我照顧BB同太太，因為頭一、兩個月要餵奶，精神上一定最攰，幾開心都係唔夠瞓！太太諗住餵人奶，所以會好辛苦，不過係佢自己揀，冇得怨。」