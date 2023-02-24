龔嘉欣喊戲淒涼有感染力　網民相當受落大讚演技到位

龔嘉欣（Katy）於TVB劇集《新四十二章》中，得悉好友Edith死訊後，哭得像個孩子之餘，又要不能被其他人知道她哭，令該場喊戲更為淒涼，對於嘉欣今次壓抑式喊功，網民都均為受落，大讚她演技到位：「感受到龔嘉欣係好畀心機做每一場戲，除咗喺房喊嗰段，佢見到Edith喺雪櫃裏面嗰場都係做得好有感染力」、「嘉欣呢場喊戲做得好好」。

劇中戴耀明與鄭家生有對打戲，戴耀明受訪時透露該場僅一分鐘的對打戲，由晚上八點拍至凌晨五、六點，難度在於因為要符合劇情免吵醒熟睡的人，故二人要全程靜雞雞武鬥，相當搞笑：「主要時間都花喺夾Timing度，例如花樽跌落地係快係慢其實控制唔到，攝影師都辛苦咗成晚。」他搞笑指打戲幾乎全親身上陣是為了贏得更多大頭鏡頭，之後再正色補充謂：「入行30年打得最甘今次，因為要話畀人知電視演員唔係吓吓用替身。我都50歲，一係唔好打，一打就盡力而為，所以盡量親身上陣。同埋好多人覺得電影打得勁過電視，我係有少少唔憤氣，都希望大家覺得我哋電視藝人係似樣嘅。」明仔又謂由於拍攝時受傷不計其數，日積月累下令自己驚現「骨癌」疑雲，自己嚇自己：「其實就係呢套嘢打吓撞吓搞到啲骨突咗出嚟，當時嚇到鼻哥窿都冇肉，後尾知道係骨膜受傷發炎。」