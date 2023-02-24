又食新女？！里奧仔與《求愛島》火辣主持連續兩晚結伴夜蒲

荷里活「花花公子」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）上月被影到與比他細29年年僅19歲的以色列索模Eden Polani出席活動而被傳搭上，而近日里奧仔又再與新女夜蒲，被狗仔隊影到在「英國奧斯卡」《英國影視藝術文化學院頒獎禮》（BAFTA）舉行後連續兩晚與真人騷節目《求愛島》（Love Island）火辣主持Maya Jama夜蒲，因而懷疑2人已撻着！

有知情者指雖然Maya近期憑《求》爆紅，但好仍然抽到兩晚時間狂歡達旦，實行「work hard，play hard」！據知里奧仔專程飛抵英國出席《BAFTA》慶功派對，為了掩人耳目他刻意拉低Cap帽玩低調，而他與Maya都玩到最後並前後腳先走。雖然連續兩晚喪蒲，但抖了兩晚後，Maya精神奕奕以低胸迷你裙打扮影靚相。除了與Maya夜蒲之外，里奧仔前日凌晨亦「換畫」與21歲英國嫩模Josie Redmond到前後腳離開酒店。

另方面，里奧仔去年被爆打破「25歲以下伴侶」界限與27歲的美國超模Gigi Hadid撻着，不過2人拍拖幾個月就已被傳玩完。而近日有媒體公開他們分手的真相，有指Gig雖然之前與英國男歌手Zayn Malik有小朋友，但仍想繼續生B，可惜里奧仔卻冇心做老竇，導致分手收場。知情人士強調兩人是和平分手：「里奧仔有一段時間沒和女方見面，女方認為兩人應是已經分手了。」