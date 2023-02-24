正所謂好腰好腎好男人，其實條腰對女人嚟講一樣咁緊要㗎！好似日本AV女優咁鍛煉到條腰靈活有勁，喺床上使出世界級騎功，連猛男都畀佢哋征服，甘願成為俘虜！

以身贖罪

片廠DAHLIA出品嘅《騎乘位中出人妻》，講述鹹濕老闆成日對人妻穗高結花心懷不軌，有一日，結花喺工作上出錯，老闆就乘機話如果唔想被炒魷魚，就要獻出肉體以身贖罪，自此老闆就經常叫結花入社長室激戰！不過花妹口裏說不，身體卻很誠實，喺老闆嘅雄風之下變得愈來愈飢渴，後來更施展騎乘功夫瘋狂榨取快感！

砌到天光

喺Ideapocket推出嘅《與好色姐姐在旅館激戰到早上》入面，太郎同女友相澤南第一次去開房，估唔到南妹猶如猛虎出籠，捉住太郎又攬又錫，完成床戰後，兩人去浴室又打水戰，跟住上床繼續纏綿，一直玩到第二朝！至於太郎點解可以長戰長有，因為相澤南騎功一流，令太郎好快就重振雄風，砌幾多次都冇問題啦！

簡評

好多女仔都唔知點樣喺床上取悅男人，其實只要睇吓以騎乘位主題嘅AV作品，學番啲技巧，咁就好容易征服男人喇！喺今次為大家介紹嘅兩部騎乘作品中，本仙最鍾意穗高結花主演嘅《騎乘位中出人妻》，原因係結花演技出眾，由佢委屈地同老闆上床，到佢享受與老闆偷情，表情都有晒變化，加上騎乘時動作靈活而細膩，令作品相當精彩！