情色系Coser火併　漏奶猛彈

要成為性感女Coser，最基本嘅條件唔單止要樣靚，仲要有激凸雙峰，至能夠展現出誘人魅力，視覺效果更加吸睛，好似呢兩位嚟自越南嘅Plant Lily及Ino就係最佳例子，今次佢哋嚟個比併，睇吓邊個奶味濃！

震撼視覺

乜嘢叫做魔鬼身材級𢿙呢？只要睇吓Plant Lily嘅Cosplay寫真就已經體會到晒，心口擁有一對激凸雙峰，目測起碼有G Cup，絕對係分量十足，配合水蛇腰及渾圓美股，無論Cosplay乜嘢角色都展露出前凸後趷嘅S形身材，加埋造型夠維肖維妙，想唔吸睛都難啦！

由於佢活躍於新加坡Cosplay界，因而經常被人誤以為係「坡妹」，其實佢係100%越南妹，只係為咗發展Cosplay事業，所以佢後來移居新加坡。早於2016年開始玩Cosplay嘅佢，其實喺越南已經獲得相當高嘅人氣，皆因佢擁有Big 爆上圍，扮演動漫女角色時帶嚟極震撼嘅視覺效果，迷倒一眾粉絲。

Plant Lily

年齡：24歲

身高：162cm

三圍：34G-22-35

玩神秘感

想知激凸雙峰有幾吸睛？同樣嚟自越南嘅Ino就可以話畀大家知喇，皆因佢嘅Cosplay寫真尺度相當大，經常展露出一對巨型車頭燈，加埋一副甜美樣貌，令佢大受歡迎人氣高之餘，更成為越南Cosplay界嘅性感女神！

當然講到佢喺網絡爆紅嘅關鍵，除咗因為樣靚正雙峰巨之外，更在於佢識得市場策劃，事關喺2021年開始經營社交平台嘅佢，最初大玩神秘感，憑住尺度極大身上僅遮掩三點嘅火辣造型，卻全程戴頭盔嘅Cosplay寫真，即時成為網絡熱話。及至佢除下頭盔後，唔少人都被佢美貌深深吸引，就係咁，不但令佢火速爆紅，更成功吸金。

Ino

年齡：23歲

身高：165cm

三圍：36H-25-36

第1回合

鬥雙峰

話明係鬥漏奶，頭場比併梗係要睇吓邊個對車頭燈更吸引啦，Plant Lily嘅雙峰無論前睇側望都分量十足，配合埋纖腰及美股，正！不過，睇埋Ino對燈Size更大，而且深溝更深，視覺效果更加吸睛，所以稍勝一籌。

第2回合

鬥線條美

要性感誘人，單憑車頭燈係唔夠嘅，仲要睇埋腰臀至得。Ino對燈雖然夠大，但係腰臀都比較有肉感；而Plant Lily嘅身材名副其實前凸後趷，上中下路齊晒料，充滿線條美。

第3回合

鬥寫真

作為Cosplay寫真女郎，寫真嘅質素相當重要。講到呢點，兩者嘅風格其實唔同，前者以造型夠靚為重點，後者以大尺度為重心，故此好難分出高下。

各具魅力

如果要細分嘅話，雖然Plant Lily同Ino同為性感女Coser，並憑迷人寫真喺網絡爆紅，只係兩者其實有分別，前者更活躍於各類型嘅Cosplay活動，更舉辦過唔少粉絲攝影會。後者則主力喺網絡活動，並以會員制平台及網售寫真集，所以佢哋可以話係兩種唔同類型嘅Coser。