【是日通勝】

農曆二月初六

癸卯年 甲寅月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、會友、立約

忌：祭祀、出財、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：6、16、25

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：職場競爭要拿出真本事，靠擦鞋易弄巧成拙。

金牛座：做自己喜歡的事，可為平淡生活帶來樂趣。

雙子座：整天被霉運纏擾，只要沒做虧心事就不用怕。

巨蟹座：謀事力不從心，謹記腳踏實地，勿多管閒事。

獅子座：幸運指數排第一，有望得到一筆意外之財。

處女座：多留意朋友圈，單身者可看到脫單的曙光。

天秤座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費光陰。

天蠍座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

人馬座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

山羊座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

水瓶座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙魚座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 財運旺

（跌）猴 易破財

鼠：自吹自擂易惹是非，低調做人有着數。

牛：固執己見，應變力差，謀事效率受拖累。

虎：人際關係好，不管走到哪裏都頗受歡迎。

兔：心情靚，渾身正能量，朋友願意親近你。

龍：身邊小人多，易招惹是非，需謹慎行事。

蛇：做事衝動，不夠踏實，易招惹人事紛爭。

馬：獲貴人力挺，洽談公事可望馬到功成！

羊：運氣不太好，謀事多阻滯，煩惱不已。

猴：是日沖煞，沒有橫財運，切勿參與賭博。

雞：財運好轉，宜善用資金做好理財規劃。

狗：改善人緣好時機，若有聚會要積極參與。

豬：吉星高照，貴人助力強，心情好到極。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

每日月亮星座

近日發現社交媒體多了人分享占星是甚麼，也以不一樣的方法如圖像形式去簡單講解星座以外的占星學。我們出生那一刻（包括年、月、日、時間及地點），天上的星星在甚麼位置，就制定了一張屬於你獨一無二的占星盤，裏面以不同符號隱藏着你生命中的優點、缺點、天分、矛盾、困難、優勢等訊息。其實天上面的行星依然在移動，在虛擬的黃道上，坐落在分隔十二個星座的區間中運行。

還是不要講得太複雜，我想指出你的占星盤是跟你一世，是一張固定的星圖，但天上面的行星依然在移動。舉例說，月亮雖則是地球的衞星，但在占星學上是行星之一，重要性跟太陽、水星、金星等一樣。月亮游走的速度是眾行星中最快，只需要27日就行完一個圈。你計一計，月亮行一個圈要27日，一個圈又分了十二個星座，即是月亮行完一個星座就要2.25日，而月亮掌管跟情緒、安全感、飲食習慣有關的事宜，所以月亮每日走到甚麼星座，敏感度很高的你，可能會感受到月亮在不同星座之下為你帶來的影響。

今日在寫這篇稿的時候，月亮正在天蠍座，這個屬於水象的星座，可能會為你帶來一點情緒化，又或者會將事情想得複雜化，因為加插了很多個人情感在不同的事情上，是情緒較多的一個星座，你感受到嗎？