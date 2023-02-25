娛圈單打︱兩個節目打對台　哪個泰國更好玩

後疫情時期，梗係要飛番夠本。泰國向來是港人熱門旅遊勝地，TVB翡翠台和J2同時段均播放泰國旅遊節目，較先播出的是J2「泰國通」胡慧冲主持的《冲遊泰國8》，而翡翠台近日則熱播以高Ling做Spa為賣點的《吃貨橫掃曼谷》，不知哪一個「泰國」更得觀眾歡心？

翡翠台向來有慣性收視優勢，加上《吃貨橫掃曼谷》有3位靚女配搭「少年食神」Michael，賞心悅目是必然。儘管高Ling只是小露香肩做Spa，但已惹來好色之徒垂涎；何況另外兩女非常進取，其中一位更是又露事業線又炒波底，引起話題自不待言。

不過，根據本欄一個不完全統計，受訪者不約而同更喜歡《冲遊泰國》系列。何解？除了胡慧冲是「泰國通」並已拍到第8輯，大家有親切感外，「王牌武器」必然是靚到沊一聲的中泰混血美女「叉燒姐」鄺玲玲。玲玲五官精緻，廣東話流利，而且毫不作狀，不用「露線頭」已很煞食。男性覺她可愛，女性愛她自然，通殺！

兩個節目介紹的景點，《冲遊泰國8》比較地道，性價比高。玲玲不時介紹街頭小食，賣相吸引，價錢貼地。至於《吃貨橫掃曼谷》則走較高檔路線，一分錢一分貨，同樣吸睛。另外，《吃貨》由TVB直接製作，明顯較落本，拍攝亦見心思；《冲遊》系列則是外判形式，胡慧冲團隊一手包辦，成本自然較低，不過一樣成為J2最高收視節目。

兩個「泰國」打對台，高Ling大戰叉燒姐，觀眾有好節目睇win-win雙贏，打和啦Super！