陳豪演「康熙」有苦自己知　驚觀眾睇厭拒夫妻檔再拍劇

陳豪在新劇演「康熙」揮灑自如，背後原來相當吃力，完成後即舒一口氣！現時仔女長大，他對拍攝內地劇持開放態度，但斷言拒與太太陳茵媺再夫妻檔拍劇。

陳豪在無綫新劇《新四十二章》演繹「康熙」得心應手，原來卻是他拍劇以來最辛苦的一套劇集，相當花精神，他說：「套劇有尋寶、動作、幻想世界元素，好似同時拍緊好多套細劇咁，好需要集中力去拿捏每個角色關係，同埋每日拍12到15個鐘長時間消耗，令到精神有啲吃力。好記得拍完，自己未試過好似舒出一口涼氣咁，放鬆晒，哈哈！」

雖然《新》劇拍攝辛苦，但陳豪相當欣賞監製陳維冠與編審鄭成武的創新大膽，認為演員也需要不斷突破，不能以同一套路一直走下去：「唔係觀眾都覺得悶啦！所以要不斷咁Update自己，唔係就會脫節，一係進步，一係就退步，所以要做多啲、睇多啲、吸收多啲、保持好奇，維持自己競爭力。」

望咖啡生意全球化

拍劇無數的他認為演員應該多與不同的監製、演員合作，嘗試不同的製作才可以產生化學作用，現時對於到內地拍劇亦抱開放態度：「一直同Aimee（陳茵媺）都有人搵，以前細路仲細就有啲擔心，依家大個啲就可以放鬆啲，所以Aimee咪出返嚟拍劇，我哋都接受呢個建議。」提到剛與Aimee完成劇集《羅密歐與祝英台》，日後會否再一起拍劇？他說：「唔好喇！一直都抗拒一齊拍，已經實現咗我哋嘅夢想，唔想令到觀眾眼膩。」

《新》劇角色多樣化，現實中陳豪同屬多功能，在家是好老公、好爸爸，工作上是演員，咖啡生意上則是一個老闆：「演員、咖啡都係我嘅人生，會雙線發展。冇一樣嘢係容易，只係你肯唔肯花時間去發展，做演員唔容易、要做優質咖啡亦唔容易，但係呢啲都係我嚮往嘅嘢。咖啡生意穩步上揚，希望可以做到全球化嘅事業，周圍都有，慢慢實行囉。」