東方日報C1：姜濤減磅復出笑番　Anson Lo臨尾暈倒入院

被指暴脹至200磅的人氣王姜濤，閉關兩個月瘋狂減磅，昨日終強勢回歸，聯同MIRROR隊友亮相活動，成為風頭躉的他有問必答，坦承受負面評論影響情緒，不過最終卻被Anson Lo「標尾會」，突然身體不適暈低，成功扭轉局勢搶Fo，認真高招！

男團MIRROR成員姜濤年初脹爆現身頒獎禮後，因不堪壓力多次缺席活動，經過兩個月努力操Fit，近日終減磅成功，昨日聯同隊友以「星級應援團」身份出席保險公司活動，吸引大批鏡粉撐場！

一身紅噹噹的姜濤看來清減不少，起初他怕醜匿在Stanley身後，熱身一輪才回復狀態，有講有笑。本因「復出」而成為全場焦點的他，活動後卻被不適暈低的Anson Lo搶Fo！今次已非Anson Lo首度搶兄弟風頭，去年底Ian宣布分手後首露面，理應是焦點所在，惟最後因Anson Lo演出時「未唱先喊」，以淚水騎劫活動。

負評纏身戒睇手機

Anson Lo暈低前聯同MIRROR成員受訪，當中姜濤被問及腳傷，他表示正接受物理治療，但有感籃球比生命重要，故重返維園打波。談及被指重達200磅，是否大受打擊？他坦言：「話唔係就一定假，大家講得幾啱。（減肥好辛苦？）還好，但更加畀心機醫好隻腳先，腳唔好乜都做唔到。（呢段時間點調節心情？手機都唔睇？）冇玩，開始時有睇晒要睇嘅嘢，認同所有人講嘅嘢之後就冇睇。（睇晒《叱咤》嘅負面評語唔開心？）開始一定有，多謝大家嘅抨擊，幾好。（點改進？）慢慢嚟，用作品說話。」對於未能入圍金像獎，他揚言沒有失望，大讚角逐新演員的同片拍檔Jer表現較出色。他又否認搬屋成為「馬來西亞女神」林明禎鄰居，問到是否用1,800萬買樓？他說：「嗰個真嘅，但我冇用4、5萬租樓。」

日前DJ梁文禮批評姜濤與Anson Lo翻唱「哥哥」張國榮的歌曲是集體強姦哥哥作品，Anson Lo說：「每次出歌都一定有好同唔好嘅評語，最緊要識得消化。」Anson Kong表示因到電台派歌而認識梁文禮，對方曾當面給予評語。

報平安稱感冒脫水

此外，Anson Lo新歌《MONEY》上架16小時已吸逾百萬點擊，他坦言破了自己紀錄：「初頭都擔心大家睇唔明MV嘅意思，希望快啲唱Live畀大家聽。」連環接受多個媒體訪問的他，尾聲時突然暈倒，經理人花姐即扶他離開，事後他受訪說：「啱啱有啲暈，抖咗一陣已經冇事，大家唔使擔心，多謝大家關心。」他再發文報平安：「我沒事，只是暈了，未能完成訪問，對此十分抱歉，去醫院檢查。」晚上他再Update病況，醫生指他嚴重脫水，加上前一晚有點感冒才支撐不住：「這一刻的我好多了，大家不要太擔心，我今晚會再好好休息的，真的明白到健康才是最重要。」

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