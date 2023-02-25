Paris Hilton受訪驚爆15歲時曾被成年男子迷姦

42歲「名門獄女」Paris Hilton已是幸福少奶奶，最近首度公開由代母生的兒子名字及照片。而近日她接受《Glamour》雜誌訪問時就透露首次性經驗是15歲時被年紀比她大的成年男子迷姦！

Paris回想當時的經過指自己當時幾乎每周末都會與朋友到洛杉磯的購物中心閒逛，總是會有比她們年長的男人跟她們搭訕，事發當天她與朋友們獲邀到其中一名人士的家，其中1人半強迫她喝下飲料，她說：「我飲完一兩口之後，馬上覺得暈眩，我唔知道裡面被放咗啲咩嘢，我估係迷姦藥。」幾個小時後她醒來，知道發生了不好的事：「我記得係佢壓喺我身上嘅影像、掩住我個口然後同我講：『你喺度發緊夢。』」她表示當時令她感到很羞恥，不久後她就入讀寄宿學校。查實今次已非Paris首次爆被性侵，去年她在一個訪問中自爆17歲時在寄宿學校遭學校員工性侵，至今仍未能釋懷。當時她指被校內員工帶到細房做「身體檢查」，最後被員工用手指性侵。

此外，Paris在同一訪問中自爆曾與因性罪行而入獄的荷里活電影大亨Harvey Weinstein有個不好的經歷，她表示當時是2000年的《康城電影節》自己年僅19歲，她出席由Weinstein主持的年度愛滋病基金慈善晚宴，而舉行前一日她與女友人食晏時遇見Weinstein：「佢走埋嚟我張枱問我想唔想成為女演員？而我就話我想拍戲。我當時係少年，我被佢取悅到。佢提議我哋會面，並叫我去佢房睇劇本。不過我唔想，我一直冇去。」而Paris表示第2晚亦即晚宴當晚，Weinstein好進取跟她入女廁並向她大嗌：「你想成為明星嗎？」她憶述當時的經過：「我入廁所之後佢跟住我，佢嘗試開我廁格門，佢亂打亂拍門。而我冇開門。直至有保安人員入嚟帶走佢，佢大嗌：『呢個係我嘅派對！』發晒癲。令我嚇怕。」訪問公開後，有傳媒委託Weinstein律師問他回應事件，Weinstein否認：「呢個從未發生過，我從來冇鬧佢亦冇跟蹤過佢。我一直尊重同友善對待Paris Hilton。」