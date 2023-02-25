先追「星」再「研究」　玩盡周末So Easy！

終於來到周末，瞓醒一覺叉足電之後，又是時候了解一下最近有甚麼好玩的期間限定活動！今次小記就為愛追「星」或做情感「測試」的大家搜羅了兩大打卡熱點，想過滿Fun周末So Easy！

快閃限定追「星」

召喚「星之卡比」粉絲！適逢其誕生30周年，任天堂（香港）有限公司由即日至3月19日於K11 Art Mall舉辦「星之卡比30周年POP UP STORE ∼HONG KONG∼」活動。是次為官方「星之卡比」POP UP STORE首次登陸香港，場內不但有立體造型卡比與大家見面打卡，還會售賣系列各款遊戲軟體及多達200款「星之卡比」的相關產品，到場或於會場購物的顧客均有機會獲得各款限定小禮物和購物特典，簡直是向一眾粉絲「大派福利」！此外，想感受卡比魅力的你，亦可到場內遊戲試玩區玩吓各款「星之卡比」系列遊戲，乘機鬆一鬆開心吓！

關係研究所

人與人之間的關係向來都是人生中的必修課，如果你想以另類的方式去研究一下有關議題，不如由即日至3月19日期間的周末，參加由啟田商場與本地人氣專頁、愛情生活創作平台「港式情侶」合辦的「關係哲學研究所」活動。場內特設3大互動打卡專區，只要消費滿HK$150，即可獲得活動體驗券，進行愛情、同事及友情關係大測試的同時，亦可到「關係哲學自拍館」自拍，以及獲得劉蘊晴（Rachel）3月12日舉辦的音樂會的點唱紙。當日Rachel會隨機挑選點唱紙並讀出紙上故事，另指定日期亦有限定手作工作坊可供參加。此外，由著名藝術家b.wing為商場設計的角色KaKa，其雙胞胎姊妹全新角色TinTin亦會萌爆登場，只要在場內消費滿指定金額，便可換領KaKa & TinTin造型精美禮品，活動超豐富。