湯唯再膺韓國影后超級開心　老公金泰勇驚喜露面

去年憑韓片《分手的決心》橫掃韓國電影頒獎禮的內地女星湯唯，於昨日（24日）在韓國舉行的《第21屆Director's Cut Awards》中再下一城，勇奪影后殊榮，該頒獎禮是由300多名韓國導演投票選出結果。

湯唯未能親赴現場領獎，頒獎禮主持即場透過視像電話恭喜她，接電話的卻是湯唯的韓國老公金泰勇，他指湯唯有拍攝工作在身，所以由他代接電話，笑稱大家沒預想到是他接電話，感到很抱歉，而對於湯唯得獎，他也感到十分光榮。正在駕車途中的他指目前身在北京，會將獲獎喜訊傳達給老婆，主持人又搞笑謂希望他不要和湯唯下定分手的決心，祝兩夫婦生活幸福快樂。

其後湯唯拍片談得獎感想，她以韓文打招呼，之後再以普通話興奮表示：「超級開心！感謝各位導演們」又不忘感謝大家對這部電影的支持和喜愛，她續說作為一個演員，在遇上好作品之前，首先要遇到一位好導演，她很感謝《分》片的朴贊郁導演，因為對方令她獲得這麼多觀眾的支持，亦謝謝大家的厚愛，然後再以韓語說多謝！

《分》片共掃5獎成為大贏家，男主角朴海日大熱封影帝，朴贊郁榮獲最佳導演、影片同時獲頒最佳劇本獎及男新人獎（徐賢宇）。