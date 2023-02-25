跟足護膚3步　轉季都有好膚質

溫暖潮濕的春夏霎時來臨，轉季天氣反覆時熱時冷，溫差轉變加上花粉降臨季節，都會令皮膚不堪負荷，產生敏感、出油、泛紅、毛孔粗大等狀況。而且冬季的護膚品也不適用，需要統統轉季！其實轉季護理皮膚的關鍵在於補濕、防敏感，只要重點護理皮膚，做齊3個步驟就可以重煥健康肌膚。

第1步：溫和潔淨毛孔

所有護膚程序之前都一定要讓皮膚呈現乾淨的狀態，才可以讓皮膚更好地吸收後續的保養品。首先要用潔面產品洗走臉上多餘的油脂，還有去除卸妝不乾淨而積聚的殘留物，減低臉部出現痘痘與黑頭的機會。春季可以轉用成分溫和的潔面乳，或使用清潔功效更強的潔淨毛孔產品。THREE極致活顏潔膚蜜R成分溫和，且添加白泥與去角質粒子，不僅有效卸妝，更可潔淨肌膚表面的細微髒污及多餘角質。Benefit Cosmetics推出的the POREfessional PORE CARE護膚系列，正好針對改善毛孔問題。特別是當中的速效撫平毛孔面膜，成分添加了芹菜籽萃取及富含Omega-3和胜肽的亞麻籽萃取，潔面後敷用，可有效改善膚質，令毛孔變得緊緻。

第2步：為肌膚補濕

春季與冬季護膚不同之處在於冬季需要用面霜加強滋潤效果，但到春季則可用質地更水潤的精華液，以減輕皮膚的負擔。通常在潔面後，就可以以按摩手法塗上輕盈的補濕精華液。醫學肌膚護理品牌Acaderma全新推出的抗藍光、抗氧化盈透倍護精華液適用於所有膚質，即使是敏感肌也適用。其質感清透不會增加肌膚負擔，兼且擁有多重抗氧化、抗藍光功效，用後有助提升肌膚彈性。加上有效防止粉底氧化變暗沉，令皮膚免免受渾濁空氣影響，很適合皮膚狀況不好的絲打使用。

第3步：防曬抗衰老

相信大家這幾天都感覺得到日照時間愈來愈長，而太陽光線亦非常猛烈。做完基礎護膚之後，勿忘塗上防曬產品為皮膚建立抗衰老保護屏障。一般來說，日系防曬乳的防禦功效都不俗，例如防曬系數為SPF50+及PA++++的ParaDo防曬乳，便能徹底保護面部和身體免受UVA和UVB的傷害。配合防水及防汗功效，不但可作日常使用，還適用於水上活動或其他運動場合。而A'pieu最新推出的菠蘿味棒狀防曬霜，就方便隨身攜帶，可隨時在戶外補搽防曬霜。使用時，只需擠出約5毫米大小的分量，然後直接塗抹在皮膚上便可。