佘詩曼風頭勁被喪集郵　夢想有自家製劇集

視后佘詩曼（阿佘）今日（25日）出席公開活動，雖然僅騷長腿，但已吸引在場嘉賓們爭相影合照，就連阿佘受訪時也要遠距離「合照」，實行不放過任何機會。近年長駐內地的她，將於下月中拍攝無綫新劇《News新聞女王》，飾演主播的她正努力練習如個自然地面對鏡頭唸對白：「平時拍戲唔准望鏡頭，依家相反仲要講得好自然，係一個好大挑戰，喺屋企日日Set住機練習。（練成點？）仲係有好大進步空間，因為唔習慣，所以依家世界各地咩新聞都睇。」

除了與視帝馬國明及譚俊彥不乏對手戲，阿佘與其餘一眾女角亦連場對手戲，對於無綫旗下藝人爭相自薦加入劇組與她演對手戲，阿佘笑言不知情：「好多人就唔知，不過我好多謝好兄弟山聰，上年佢聽到我拍呢套劇，話搵個角色同我演都好，因為太耐冇合作，我話睇吓點，估唔到真係好驚喜。」

問到今次留港拍劇，是否要照顧媽咪所致？阿佘表示：「都好多原因，因為劇本非常之好，好耐冇試過自己主動問監製有下集劇本未。」談到繼《使徒行者》後再拍港劇，阿佘笑拍檔林峯已為人父，還大讚其女兒好聰明：「2歲幾，一見到面就叫靚女姐姐，把口咁叻似足爸爸。（有冇激發你想組織家庭？）有好有唔好，我等待中，享受依家生活。（有愛情滋潤？）日日都有，工作、屋企人同朋友（唔想再潤啲？）旨日可待。」

對於她有意製作自家製劇集，阿佘坦言有此想法：「呢個係夢想，但好多嘢要籌備，亦諗咗好多古仔，要Set定方向先，好難㗎！等拍完套劇先諗。（文頌嫻叫你留番個位畀佢？）如果適合都會，佢講過咩都做。」