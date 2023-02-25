聽新機！真無線「異」軍突起

真無線耳機更新周期頻密，技術及功能不斷進步，用戶使用體驗也愈來愈完善。最近又有幾款新型號面世，各有特色總有一款啱樂迷！

零壓力佩戴感

美國南加州音響品牌Cleer近日在港推出多款產品，ARC是其中之一。開放式的它採用可旋轉掛耳設計，佩戴穩固的同時，沒有一般入耳式耳機的壓迫感，減少耳內細菌滋生，也方便用戶聽到四周聲音，適合跑步時佩戴。內置大口徑16.2mm石墨烯震膜動圈單元，加上定制DSP、aptX高清格式傳輸，人聲自然低音強勁。另內置Qualcomm晶片及第8代cVc技術，配合波束成形技術及雙麥克風收音，清晰收集用戶話音兼排除環境雜音，保證通話時對方聽得一清二楚。

高清無損認證

HUAWEI FreeBuds 5i內置10mm高靈敏度動圈元件，支援LDAC高清編碼技術，音效獲Hi-Res Audio認證，只要配合高清無損音源，就能傳遞高解析音響效果。獨家聽感優化演算法能因應耳道結構的差異及佩戴狀態，智能優化全頻段聽覺效果，並具有多項EQ調節功能，讓用戶自由調節音響效果。它提供深度、均衡及輕度3種降噪模式，配合防風結構設計，確保從雜訊中提取更純淨的人聲。

丹麥名廠調音

OnePlus Buds Pro 2搭載11mm動圈低音單元及6mm平膜高音單元，雙單元以同軸形式布置，頻響範圍達 10-40KHz，配合由丹麥音頻公司Dynaudio的專業調音，呈現豐富細膩的音色。降噪效果達48dB，提供深、中、輕三個降噪模式，防風噪導管更能抑制行走時產生的風噪。另一賣點是可配合App自動識別用家頸部姿勢，只需3分鐘便能生成頸部承重報告，助用戶了解頸椎健康。