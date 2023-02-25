文頌嫻火辣Deep V拒谷胸：想整細啲！

藝人文頌嫻（文女）以低胸造型出席公開活動，笑言未有刻意谷大上圍，反而想弄細一點，只是前經理人建議她突破，不要一味穿樽領，問到事前可獲老公批准？她說：「我呢個年紀要突破，但都會睇場合着衫、如果咁樣去家長日就會被人話啫！我為咗着呢條裙幾日冇食晚飯。」

談到好姊妹佘詩曼將拍新劇，文女自言也有戲癮，早前便參與鄧健泓執導的港台劇，透露劇中有不少喊戲，令她喊到眼腫，問到可有自薦演出阿佘的新劇？她表示：「就係知道太多人錫佢，所我唔自薦，我成日都見到佢，但我知道佢會拍一部自家製劇集，我唔係要求做幕前，幕後都可以，相信她會識做。」

陳嘉容想拍拖

同場名模陳嘉容（Eunis）一樣谷胸上陣，她透露疫情3年來很少在香港出現，過去一年簽了新公司北上發展新媒體事業，同時也有開班教儀態及扮靚美容，感情方面，Eunis不諱言想拍拖：「真係有啲忙，有時間都想陪媽咪同屋企人。（有冇小鮮肉追求？）有人追，但心較成熟，其實冇所謂，最緊要有智慧高同善良，身高比我高就Perfect，平頭都可以。」

談到模特兒蔡天鳳碎屍案，Eunis表示不認識對方，但有留意新聞：「今朝同家姐討論報道，都覺得好不安，沒冇過呢個年代都仲會發生呢啲事。」