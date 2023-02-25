仲睇櫻花？4大繡球花打卡熱點

相信大家的社交平台近日都被繡球花洗版，主因是闊別三年的香港花卉展覽以繡球花為主題，為配合活動，康文署於各區公園亦種植了鮮艷奪目的繡球花，大家不用外遊就可免費欣賞。若然想趁假日加入「攝花」行動，就要留意以下介紹的各區繡球花打卡熱點，加上請來人像攝影師Kim教大家拍攝技巧，想幫女神影靚相或自拍留念甚至親子拍攝，就要留意啦！

------------------------

花色因土壤而異

繡球花原生於中國和日本，又稱草繡球、八仙花或紫陽花，為虎耳草科繡球屬落葉灌木，品種多達數十種。一簇絢麗的繡球花當中小花密布，聚合成球狀。花色會因土壤酸鹼度而異。常見的繡球花有紫色、藍色、粉紅色、紫紅色、白色等。繡球花花期一般為3至5月，不過今年天氣較反常，多處的繡球花經已盛開！要留意繡球花的汁液含有毒素，有機會令皮膚過敏或引起濕疹及發炎，觀賞時記得眼看手勿動。

------------------------

天水圍公園 花海燦爛

要數人氣的繡球花熱點，必選天水圍公園。花海位於公園近銀座廣場一帶，只需乘輕鐵至銀座站落車，穿過銀座廣場後即可到達，十分方便。入口不遠處的噴水池前方及小徑旁邊，就可見到一片繡球花海，為數過百朵，這裏的品種以淡粉色、藍色、紫色為主，非常夢幻。除繡球花外，最近亦有色彩繽紛的魯冰花盛開，可順道欣賞。公園佔地14.86公頃，設施非常完善，有面積達1公頃的人工湖、滑板場、模型車場、模型船池，是一家大細野餐或玩樂的好去處。

------------------------

大埔海濱公園 拍出美照

最近大埔海濱公園的繡球花盛開，主要集中在香港回歸紀念塔對出的位置，顏色望落似乎比天水圍公園更鮮艷，有不同深淺程度的粉紅色、紫色、藍色及橙黃色花朵，燦爛奪目。拍攝的最佳地點是以紀念塔為背景，前面一大片花海加上心形裝置，猶如進入了童話世界！公園佔地約22公頃，園內還有棕櫚園、香草園、香花園、茶花園、紅掌園、玫瑰園等，並有昆蟲屋、草地滾球場、模型船池、門球場、風箏區等，也可在草地上野餐。大家可於大埔墟火車站乘K17號港鐵接駁巴士前往。

------------------------

石門河濱花園 多觀賞角度

沙田石門區也有欣賞繡球花的勝地！位置就在鄰近碩門邨的石門河濱花園，由港鐵石門站B出口步行約5分鐘即達。種植繡球花的花圃位於城門河畔，景色宜人，雖然面積不大，但由於花圃三邊都可進行拍攝，拍攝相片時有更多角度可選擇，只要花心機調校角度的話，亦能拍出澎湃花海的畫面。相比起天水圍公園，這邊較多粉紅色及粉紫色繡球花，更覺嬌艷。花園同時提供兒童遊樂場，長者健身區和不少草坪讓市民休憩。

------------------------

荔枝角公園 繁花夾道

以中國式庭園「嶺南之風」馳名的荔枝角公園，近日盛開的繡球花成了另一個吸引市民到訪的原因！和其他幾處景點不同，這兒的繡球花以直線形狀種植於小路兩旁，行過或跑步經過都可看到，令人心曠神怡。驟眼看可能覺得沒有其他公園般震撼，但只要靠近其中一邊取景也十分漂亮，而且相比其他點會較少訪客，可以慢慢觀看欣賞。花朵顏色豐富，粉色系和深紅色均齊備。於美孚地鐵站出口步行數分鐘即達，非常方便。

------------------------

同場加映 其他必看花卉

除了繽紛的繡球花，香港亦有很多值得前往的春季花卉熱點。例如南昌公園中央有一條種植了30棵黃花風鈴木的小徑，於3月綻放時會形成一條金黃色的「花海隧道」。另外長沙灣元州邨及屯門各有一條「簕杜鵑隧道」，前者長30米，兩旁及上方的藤蔓都種有大量簕杜鵑，每到3、4月花期就會盛放。而屯門的裝飾更精緻，純白藤架與鮮艷的簕杜鵑營造出歐式庭園感覺。可別錯過連接大角咀櫻桃街公園至旺角亞皆老街的行人天橋，逢3至5月及9至10月有數十棵魚木樹在天橋兩旁開出黃白花海。

------------------------

花×人像拍攝小貼士

擁有6年攝影經驗的人像攝影師Kim，經常為模特兒拍攝硬照，不少也是以花作主題。他表示構圖上，拍攝花海必須要結合現場環境才漂亮。由於繡球花貼近地面，拍攝時模特兒可蹲下或坐下，以半身為主，隱身於花海中。攝影師則在較高位置拍攝，盡可能避開人群。香港普遍的花海面積不大兼人多，一般難以使用廣角鏡，因此主要會用長鏡拍攝（手機2倍變焦以上），能帶出比較虛化背景及不會變形。拍照時間方面，Kim建議早上9至10點及黃昏前一至兩小時拍攝，光線會比較柔和。選擇衣服也有技巧，建議選白色衣服或少許淺色圖案，連身裙配草帽是不錯之選。