胡定欣細方力申一年　新劇演繼母引發熱議

胡定欣於無綫劇《廉政狙擊》中，飾演之角色身體有缺憾，今（25日）製作組公開相關花絮片段，片段所見穿著綠色腳套拍攝義肢戲份的定欣，除了要花大量時間與工作人員研究拍攝角度，有些場口更要屈起膝頭拍攝，務求拍出最好效果配合CG，台前幕後同樣專業。定欣受訪時透露雖然因為角色性格關係，平時無論跑步或走動均不需特別展現行動不便一面，但定欣還是在細節上花了不少功夫，靠著觀察殘疾運動員及其義肢替身的生活日常，令角色更真實：「因為一啲起身坐低（嘅動作），著住義肢嘅人，始終都會流露少少唔自然。」劇中有一場戲要掌摑黃宗澤，以往有不少掌摑戲經驗的定欣笑言：「每次拍呢啲場口，都希望可以盡量一take過，唔好出錯等對手唔好受咁多掌。」

41歲定欣於劇中飾演方力申（小方）繼母，由於小方實際年齡比定欣還大一年，雖然合乎情理但仍引發熱議，對此定欣笑言十分有趣：「其實我同小方十幾歲時，大家都未成為藝人、讀書年代已經認識，所以去到今次真係第一次合作做對手戲，仲要係一個咁樣嘅關係，個感覺幾特別，有啲唔係好慣。」又指最不習慣是要面對「叛逆」版小方：「因為廿幾年前我認識嘅佢，唔係一個咁嘅小方。今時今日我眼前嘅佢，無論戲外戲內都已經好唔同。」小方昨日亦於IG張貼與定欣當年的珍貴合照：「我第一次入電視城做觀眾，就係支持定欣參加《全球華人新秀歌唱大賽》。」