馬國明撐舊愛黃心穎出歌：佢鍾意做乜嘢就做！

由馬國明、陳山聰、江美儀、劉佩玥和劉穎鏇等主演的新劇《隱形戰隊》，今日（25日）在荃灣舉行宣傳活動，已離巢無綫的唐詩詠亦有出席配合宣傳，由於今年劇中陳山聰，江美儀和劉佩玥都榮升視帝視后，故連同馬國明、唐詩詠和陳展鵬，新劇集合6大視帝視后重磅演出，劇集將緊接《新四十二章》播出。

現場各藝員帶着重型道具槍出場，之後玩多人運動，陳山聰抱起劉穎鏇做深蹲，輕易過關，林子善公主抱劉佩玥（Moon）就出事，雖然子善手瓜起𦟌，但抱起Moon時顯得吃力，做幾下深蹲即刻腳仔軟兼坐在台上，之後換上身輕如燕的唐詩詠，林子善回勇將詩詠放上膊，不過詩詠被抬高嚇至花容失色兼大叫。馬國明其後要抱詩詠，取笑Moon重磅：「好彩唔係抱Moon。」

馬國明與唐詩詠今次是第五度飾演情侶，詩詠笑言每次做情侶都冇好結果，希望今次破例：「呢套係喺無綫最後一套戲，希望有好結果。（唔捨得？）係好興奮，本身鍾意拍開槍戲，係成就解鎖，大家造型都好有型，作為最後一套劇係非常完美。」

對於監制文偉鴻形容馬國明是被傻戇角色擔誤的型男，馬國明笑言他是唯一一個發掘到自己這一面，提到他開槍不眨眼，他解釋因為遲鈍，幾秒後才眨眼。但不會要求以後都要行型男路線，他說：「套套有型好悶㗎！做衰格都好玩，睇吓有冇機會。（唔捨得詩詠？）合作咁多年，拍擋愈來愈少，希望佢返嚟拍啦！」聞馬國明開口留人，詩詠亦表示要看拍甚麼角色，若第6度做情侶亦可，覺得同他好有默契又具信任是好難得。

提到黃心穎出跳唱歌，馬國明表示知情，但未有機會聽，但撐舊愛說：「加油、努力、好運。」對於心穎選擇出歌而不是復出拍劇，他說：「每個人可以做自己鍾意做嘅事，好多人講過，每個人應該從新開始，佢鍾意做乜嘢就做，最緊要開心。」

另外，詩詠早前帶爸爸去日本旅行，她又打算再帶爸爸去不同地方如去台灣玩，自言之前忙於工作，錯過了與父親建立回憶，希望追趕着補償。至於寫劇本方面，一路進行中，自言享受歎慢板，慢活享受生活。