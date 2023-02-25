【Zac玩Zac食】大發現！會籍D$住靚房兼飲飲食食

疫情後復常，大家都開始報復式旅遊銷費，但係幾年冇得飛，啲飛行里數、酒店尊貴會籍又要重新嚟過。今年飛泰國曼谷搵酒店時，發現咗呢個酒店聯盟尊貴會員禮遇，見唔係好多香港朋友用，有好嘢梗係開心分享啦！

一般酒店尊貴會藉，都係銷費儲分數，達到某一個分數就可以在品牌旗下酒店換免費住宿，享受專貴禮遇。今次我發現作為GHA DISCOVERY會員，可在全球所屬品牌酒店中得到身份認可及回饋。 無論你是在本地還是在外地，只要在旗下任何一家酒店消費，即可享受禮遇，包括最高7%即時消費回饋，在會籍內變成D$，下次在旗下任何一家酒店消費，無論是住宿、餐飲、消費等都能即時使用，毋須儲齊積分達到某一數目才能換住宿。

好似今次我去咗曼谷旅遊，入住Sukhothai酒店，即時在網上登記入會，已自動成會銀咭會員，這次銷費超過1,000美元便升級至純金會員，所有在酒店的銷費有5%回贈D$。回到香港在The Murray Hotel Staycation食飯，帳單便可即時以D$扣減，餘額又可再儲D$，靈活又方便，唔使成日記住儲咗幾多分！

當你入住滿30個房晚、消費滿15,000美元或在3個品牌酒店入住後即可獲得鈦金會員級別，賺取7% D$，在可用的情況下，獲得客房雙重升級，提早11am入住房間，延遲退房至下午4點等，最重要係成為鈦金會員後，個會員資格可以共享給朋友和家人，咁多好處，係咪好正呢！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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