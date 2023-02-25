ANSONBEAN新歌初嘗抒情風格　「豆粉」廣告燈箱祝賀

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）推出新歌《聰明豆》，歌曲有別於他一直喜歡的Hip Hop曲風，初嘗抒情歌冧粉絲。一班「豆粉（應援圑暱稱）」為慶祝他的新歌成績理想，花盡心思想出不同的應援行動，最近更在尖沙咀彌敦道購下巴士站燈箱祝賀。

日前數十名「豆粉」到燈箱前打卡，他得悉粉絲們的心意，特意抽空到場快閃見面，還準備大量聰明豆作禮物，「豆粉」見到偶像均表現興奮，女「豆粉」們更盡展對偶像的愛，不但向他示愛說「我愛你」，更說出不同的「土味情話」，怕醜的Anson聽後亦難以招架，非常搞笑。他笑說：「都好呀！土味情話我都諗唔到咁樣講，佢哋每一次都好有準備，令到我幾refreshing，哈哈。」

其實Anson一直都希望擁有屬於自己的廣告燈箱，今次「豆粉」們實現了其夢想，他感動說：「今次係我嘅一個里程碑，好多謝大家喜歡同支持《聰明豆》，見到佢哋好想逐一望吓佢哋（豆粉）嘅樣。」為答謝支持者，他承諾說：「今次新歌反應好好，今日（昨天）都認識到新『豆粉』，我會努力做好之後嘅每一個工作，唔會令大家失望，好快就會有新嘅作品見大家，希望大家都會鍾意。」