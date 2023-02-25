蔡天鳳烹屍案︱周英杰指Abby對前夫有求必應　錯在太過單純

英皇前歌手周英杰（現名清晞誦），與碎屍案受害人、名媛蔡天鳳（Abby Choi）認識多年，對於Abby遇害，他指對方遇人不淑。他指Abby曾打本給前夫做生意、甚至買豪宅給前夫一家人居住，結果遭這家人負恩忘義，狼心狗肺。周英杰認為Abby心地善良，從不 Say No有求必應，Abby錯在太過單純和信人。

周英杰續指Abby為人好好，從來不講別人壞話，Abby父母在內地經營工程生意，家境富裕，15歲時因讀書而認識姓鄺前夫（Alex）並發展至情侶。2人18歲結婚生子，惟婚後約3年因性格不合而離婚，Abby亦曾承諾照顧鄺家一生一世。

Abby結婚時已置業購買何文田加多利山物業與前夫一家人居住，又曾打本過百萬元予前夫，開設雞蛋仔店舖，最終蝕光。每當問起前夫她總會替他說好說話：「佢幾好喇」。Abby曾提及前夫從事金融業，有指其前夫早年犯案，她亦所知不詳。

周英杰指出Abby對待子女照顧無微不至，聘請三名私人司機，接送前夫和現任所生的子女。惟個多月前負責接送前夫子女的司機辭職，Abby聽前夫建議聘用了前夫胞兄當私人司機。周英杰指本周二（21日）下午2時02分曾與Abby電話聯絡，Abby當時回覆短訊：「ok，thx」。他又指Abby失蹤後，前夫曾表現異常，直到（23日）晚Alex曾致電譚仔家姑問：「點解要報警？」，其間更一度情緒激動，懷疑有人擔心事件被揭。

他認為，Abby遇害與豪宅糾紛有關，加多利山物業是十多年前由Abby出資購買，鄺父當上了「掛名業主」，由於現時物業升值不少，Abby認為應該獲利套現曾安排地產代理帶人睇樓，卻令前夫一家人極大反應，發生爭吵。他Abby當時已向鄺家表示一定會好好安排，惟有人卻鑽牛角尖。