周嘉洛爆與前度分手真相　公開理想對象條件

無綫小生周嘉洛為高收視的新劇《新四十二章》接受電台訪問，他自認中學時期一如「廢青安」，因家姐為他報讀藝訓班改寫一生，亦坦誠幸運一出道不久已有機會入處境劇組而改善生活。

先後拍過3輯《愛‧回家》的他指2年前因拍劇集《痞子殿下》告別「金城安」角色，他說：「演戲係我興趣，拍處境劇曝光率高，收入同返工時間穩定，媽咪毋須為我擔心，每日都開心，好感恩、好好運。但講到要離開，我係想嘅，因為做一件事重複咗好耐，就變咗捱，『金城安』最後都到咗嗰個階段，縱使感恩都好，『金城安』做到第4第5年都會攰，真係會做到『滑啞』。我明白好多人想入處境劇，清楚自己好幸福，所以人係犯賤，穩定久咗就想變。」

入行7年，出名工作態度好、有禮貌、零負面新聞的他，坦言深受訓練班導師鄭丹瑞格言「做人緊要過做事」的影響，但對於入行以來先後與拍檔包括拍檔林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他說：「冇一個係真！都係好朋友，玩得埋有緋聞係無可避免，若我只跟男同事玩得埋，就會傳我係『基』。7年嚟冇跟圈中人拍過拖，但感覺曾經有，但我心態很明確，事業行先，唔想發生事影響自己，因為太多先例，感情處理得唔好就會有影響。所以感情上，都係保持距離先。」

被問及單身了多久，他說：「拍過3次拖，其實我入行後都有拍拖，不過係同圈外人，喺《八時入席》之後開始，到《開心速遞》完了，到今天單身咗一段時間。」至於分手原因，他說：「始終圈外圈內世界唔一樣，話題都唔一樣，隨年紀成長，同對方價值觀磨合有出入，變咗就行唔到落去。坦白講，3、4年前自己好後生，我感情方面處理得唔成熟，但係是有傾有講和平分開。」

他坦言理想對象要「講感覺」：「由我19歲初戀開始，每次嘅對象都唔係幻想中嘅理想對象，真係冇特定標準，有感覺就會有感覺。圈內有好處，事關以前啲圈外女友唔會理解，傳緋聞都會影響關係，令人感覺攰。圈內人就會容易啲明白運作。」作為家中三姊弟唯一男丁，承認曾被母親催促組織家庭：「媽咪想湊孫，我哋傾偈時，佢成日叫我快啲正經搵番過，生番個畀佢，但我唔心急，認為要到我經濟能力確保到照顧媽咪之餘，亦要確保到一定有好嘅成長環境才會想。生小朋友要負責任，希望有生之年能完成佢做嫲嫲嘅夢想。」