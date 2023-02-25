蔡天鳯好友豹太爆料 　指Abby有個心願未完

譚家懸紅100萬緝，與死者相識5年的好友「豹太」今（25日）亦於社交網發文，表示追加100萬元，合共200萬元緝兇，台灣貴婦網紅Doris（林若佳）亦是蔡天鳳多年閨密，稱會在200萬花紅外，會額外加100萬港元，前後共懸紅300萬，誓要將兇徒繩之於法。

豹太接受《東張西望》訪問，期間多次痛哭，談到有指兇手哥哥任司機從加多利山接死者並將之弄暈及殺害，豹太則表示：「No，Abby係喺譚家上車，佢每一日嘅行程，都係喺屋企上車，然後接送個女返放學，件事應該放學時發生，司機應該要去接Abby，然後再接Abby同前夫生嘅囡囡放學，但個司機會去到學校，去咗大埔龍尾村...。」

豹太更指，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，她謂：「Abby本身有幾個司機，其中一個司機係專門接Abby同前夫生嘅小朋友，但過年時無做，兇手家人就話不如叫大伯做啦，Abby一向冇乜所謂，佢只係要一個信任嘅人，佢好信前夫一家。」

至於有指Abby因欲賣掉前夫一家所住的加利利山豪宅而招殺機，豹太謂：「Abby最近係有一個投資決定，想放加多利山間屋，之後再買第二度，一個退休執法人員，住七千萬加多利山，以小人之心，度君子之腹，但其實Abby一定唔會待薄人，佢連朋友都唔待薄，一定唔會要佢哋住得更差。」說到此事，豹太身後有一名男子續說：「佢哋（指兇手家庭)成日喺內地扮有錢人，一晚洗成幾十萬請人飲酒。」

至於Abby同前夫Alex如何認識？豹太指：「Alex父母家境都麻麻，佢哋16、7歲識，Abby喜歡一個人唔會理人家境，只會全心全意去照顧，當年點解離婚，只可以話性格不合，但離婚之後，Abby無講過對方任何一句壞話，Abby仲要照顧佢哋全家，之前佢哋話要搞雞蛋仔生意，Abby知道蝕梗都照打本，我亦聽聞前夫爸爸最衝動。」豹太還指她不知Alex是通緝犯，亦覺得連Abby都應該不知，因為Abby很簡單：「佢淨知Alex成日返大陸，都係坐船，應該唔知呢個人被通緝。」

在蔡天鳳失蹤期間，原來Alex曾致電Abby現任奶奶，豹太謂：「佢話點解報警都唔同佢講，仲要喊晒。」豹太說到此處情緒十分激動：「其實佢哋要錢，咪畀佢囉，我哋一直以為係綁架，但又接唔到綁匪電話，昨日五點仲收到訊息話救人，我仲以為真係救番個人，點知原來係咁...。」

豹太指大家都對Abby之死，非常傷心，Abby更有一個遺願未了，就是希望照顧更多被遺棄的動物，還指好友生前如天使一樣善良，若是前世債，希望今世可以還完。