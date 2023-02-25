患難見真情！So Ching復工仍花時間相伴　阿Mo靠「外骨骼」行路步數增多

在去年MIRROR演唱會中受傷的舞者李啟言（阿Mo），其父李盛林牧師今晚（25日）發出第31封代禱信，繼續交代兒子最新的情況。李盛林先指阿Mo的褥瘡全消：「幾處的褥瘡已經全部愈合，能配合使用各種復康器材。」他續指阿Mo之前幾次的外骨骼步行學習中，無論是血壓、肌肉、關節和步伐都能適應配合外骨骼：「沒有感到頭暈不舒服，並且一次比一次穩定。靠著外骨骼步行的步數也增多了。」而阿Mo的外骨骼協助訓練，將會在這幾星期逐步加密次數，又指阿Mo各神經的甦醒連接：「像嬰兒的成長學習生活各樣不同的感覺和活動」

另外，李盛林指阿Mo開始每天夾尿喉兩小時：「使尿停留在膀胱，並以磁場刺激膀胱部位，初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。請繼續為教授們的治理，盼最終可拔掉尿喉，方便各項治療禱告，也為阿Mo的適應祈禱。（常人可自行抹汗，但他暫仍靠別人的手）」至於腦機介面(Brain-Computer Interface BTI)的針對治療，他期盼能把兒子的腦電波與肌肉關節連接起來。

護理員悉心的照顧，也是非常有助阿Mo的康復進度，李盛林說：「護理員經過一段時間的體驗，才能掌握阿Mo的生活細節需要，並作出到位的照顧。請為長更或是替更的都可以配合這些生活細則的需要，成為阿MO在復康過程中的一雙手和腳禱告。」

李盛林說抱着剛出生的孫兒時，同時想到阿Mo就像孫兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力外，更以「患難見真情」形容兒子和女友So Ching的關係，指So Ching雖已復工一段時間：「但仍能每週擺上不少時間與阿Mo一起，陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，看到他們真是患難見真情。願他們的感情也同時建基在信仰中！」

代禱信內容如下：

感恩

1.「褥瘡全消」：

感謝神，藉醫護悉心處理，阿MO幾處的褥瘡已經全部愈合，能配合使用各種復康器材。

2.「全面配合外骨骼」：

感謝神，在過去幾次的外骨骼步行學習中，無論是在血壓、肌肉、關節和步伐都能適應配合外骨骼，沒有感到頭暈不舒服，並且一次比一次穩定。靠著外骨骼步行的步數也增多了。

（二）禱告：祈求憐憫人的主，彰顯祂創造大能，使受創傷的身體各處能復癒。

「應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念。」(腓立比書4:6-7)

1.啟言（MO）

a)「穩定的護理員」

護理員經過一段時間的體驗，才能掌握阿MO的生活細節需要，並作出到位的照顧。請為長更或是替更的都可以配合這些生活細則的需要，成為阿MO在復康過程中的一雙手和腳禱告。

b)「自主神經，全身冒汗」

開始每天夾尿喉兩小時，使尿停留在膀胱，並以磁場刺激膀胱部位，初步觀察有自主神經反應，但帶來全身冒汗，感到非常難受。請繼續為教授們的治理，盼最終可拔掉尿喉，方便各項治療禱告，也為阿Mo的適應祈禱。（常人可自行抹汗，但他暫仍靠別人的手）

c)「加密操練」

外骨骼的協助訓練，將會在這幾星期逐步加密次數。請為每次起步前能使身體位置配合外骨骼禱告，並神經能因而重組上傳下達的行路信號祈禱。

d)「腦機介面訓練」

請為教授正調教更適切到位「腦機介面」(Brain-Computer Interface BTI)的針對治療禱告，盼能使相關活動的腦電波與肌肉關節連接起來。

e)「像剛出生嬰兒」

請繼續為阿MO各神經的甦醒連接，像嬰兒的成長學習生活各樣不同的感覺和活動技能禱告。

2.Mo爸媽

a)「重新撫養」

抱著剛出生的孫兒，同時想到阿MO就像這初生嬰兒一樣，不斷需要在成長中學習掌握各樣的自理能力。成長需時，但仍是一步一步的有進展啊。

b)「患難見真情」:

雖然蘇晴（So Ching）復工已有一段時間，但仍能每周擺上不少時間與阿MO一起，陪伴、分享、鼓勵及分擔照顧，看到他們真是患難見真情。願他們的感情也同時建基在信仰中！