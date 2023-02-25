野野宮美香　露半球打怪獸

好多人都機不離手打機成癮，原來喺日本寫真界亦有唔少女優都好鍾意打機，佢哋更係打機高手，亦因為咁獲邀出席電競活動，今日同大家見面嘅野野宮美香就被封係電競女神喇！

提升顏值

好多女仔都話自己異性緣差，其實大部分男人溝女都係睇外表，所以女仔吸引唔到男人追求，好大原因係唔夠靚！不過亦唔使因為咁而失去自信，好多日本寫真女優初出道時都係被人彈樣衰，野野宮美香就係其中一個。

香妹自己知自己事，喺自我介紹時自嘲係「身材100分，顏值50分」，因為當時佢打扮老土又醜樣，跟住執完一輪之後，當堂成個人索晒又夠潮，更被稱讚做「美香公主」添！至於身材方面，仲係Keep住100分，除咗心口對G奶夠大又堅挺，仲因為勤做運動而令肌肉更結實胴體更苗條，連皮膚都靚埋，所以女士們不妨學美香咁養成運動習慣以增加吸引力喇！

少布低胸

佢喺2014年出道，當時嘅藝名叫田所美香，雖然當時個樣仲未執靚，但由於身材索爆，而且寫真露出度夠高，更疑似有露點演出，極具官能刺激，令佢喺寫真界獲得唔少人氣。

不過，美香個重心始終唔係拍寫真，而係打機，仲打得幾叻，唔會好似個名咁「臨尾香」添！其實佢早幾年前已開始喺網上直播打機，而且着得極少布又低胸咁露出大半球，成功吸引到好多網友觀看，更成為好多網友心中嘅電競女神！由於美香咁鍾意打機，亦吸引到好多電競活動同團體搵佢做模特兒或擔住主持，大大增加曝光率同工作機會。

野野宮美香雖然家陣主打搞電競，但亦經常喺社交網大騷G奶身材，Click入去除咗可以睇到香妹嘅性感照，仲可以睇到好多短片，真係愈睇愈吸引呀！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎2吋

三圍：34G-23-33