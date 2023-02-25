Tahlia Paris百萬網紅　徹底裸盡

今時今日要成為人氣性感網紅，唔單止要賣肉咁簡單，仲要有個人特色，加埋令人意想唔到嘅故事，咁先至可以吸引到網民嘅目光，好似美國嘅Tahlia Paris裸得有型又徹底，出盡力至成為百萬網紅。

香艷吸睛

喺唔少人眼中性感女網紅只要個樣夠靚、身材夠正，以及着得夠性感就一定會爆紅，如果係以前嘅話，有齊呢啲條件肯定會一炮而紅！不過喺現今性感網紅當道嘅年代 ，真係要樣有樣，身材幾火辣都有，所以單憑外表已經唔足夠喺網紅界競爭，所以有唔少走型格路線嘅性感網紅冒起，其中就有呢位嚟自美國加州嘅Tahlia Paris。

今年26歲嘅佢，樣貌同身材都相當吸睛，尤其係佢喺社交平台上分享嘅寫真照露肉度超高，甚至全裸上陣，夠晒香艷迷人，而佢另一個令男士為之着迷嘅地方，就係佢散發出一股陽光魅力，無時無刻發放正能量，予人親切感，就係咁，佢成功吸納過百萬粉絲！

拍寫真出身

有粉絲稱Tahlia Paris嘅氣質非凡，加上火辣身材同古銅膚色，覺得佢係個熱愛生命嘅索女，亦有粉絲表示佢嘅外形充滿健康美，即使寫真照尺度大，仍感受到佢嘅迷人美態。

另一邊廂，有網民好奇佢喺成為網紅前，其實係做乜嘢職業？原來佢本身係一位成人模特兒，早喺2015年便入行，及後為著名男士雜誌拍攝養眼度極高嘅寫真，令佢嘅人氣直線上升，更成為炙手可熱嘅裸模，只係當時佢以另一藝名活躍成人模特兒界關係，故此最初並未有好多人留意到，兩者其實係同一人。事實上，喺佢以網紅身份爆紅後，至今偶爾仍會拍攝成人寫真，滿足寫真迷嘅眼球。

Profile

出生地：美國加州

身高：163cm

三圍：35DD-24-36

Tahlia Paris嘅陽光魅力，同佢嘅成人模特兒背景之間有冇關係？佢話有㗎，原來當其時佢為咗令自己與眾不同，故此經常去曬太陽，其後對各種水上活動產生興趣，慢慢便形成陽光活力嘅個性。