【是日通勝】

農曆二月初七

癸卯年 甲寅月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：交易、會友、沐浴

忌：栽種、穿井、

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、30、36

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

金牛座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

雙子座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

巨蟹座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

獅子座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

處女座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

天蠍座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

人馬座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

山羊座：財運好到極，有意外進帳，但要懂得知足。

水瓶座：溝通不是辯論，別勉強對方支持你的觀點。

雙魚座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）雞 脾氣大

鼠：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

牛：各種麻煩事接踵而來，需要適當休息。

虎：桃花弱，魅力不足，急於示愛易遭拒。

兔：努力改善人際關係，可接連遇上好事。

龍：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：頭腦清晰，趁今天讀本好書，獲益良多。

馬：人事問題困擾，謹記退一步海闊天空。

羊：聯誼會友好日子，可望從中獲得啟發。

猴：運勢普通，謀事多甩漏，幸獲友人幫忙。

雞：是日沖煞，情緒易失控，破財風險高。

狗：否極泰來，無論做甚麼事都暢通無阻。

豬：頭腦精明，遇上棘手問題能一一化解。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

感情不順的姓名筆畫數

「名如其人，人如其名」，人的姓名不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還蘊藏了一個人的事業運、人際關係、婚姻、家庭、子女等人生資訊，當然桃花訊息亦能在姓名中看出，以下是一些不利婚姻運的數理。

‧姓名筆劃總格或人格：2、10

這些人性格內斂，不擅交際，在戀愛時常常不喜歡表達，不願意表露內心的想法，如此一來，很有可能換來的是「一再錯過」。

‧姓名筆劃總格或人格：28、37

這些人性格開朗，談戀愛時，凡事以對方為主，即使對方做出讓他們不愉快的事，都能裝作不在乎，久而久之，愛火可能難以燃起。

‧姓名筆劃總格或人格：9、23

這些人有着「愛上不該愛的人」的體質，感情之路多為不順，大多數戀上的，多為對方心有所屬，被人捷足先登，或陷入三角關係中。

‧姓名筆劃總格或人格：22、42

這些人不善言辭，有時樂觀開朗，有時寡言少語，自信心多不足，面對喜歡的異性常常口是心非，將愛藏於心底，直到錯過愛情才追悔莫及。