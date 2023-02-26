謝霆鋒滑雪下戰書　周星馳梁朝偉被推舉

型男謝霆鋒日前公開滑雪片表演「雪地飄移」段片後，今次再晒出平地花式滑雪片，踩住滑雪板邊滑邊扭腰轉身，動作一氣呵成冇甩碌，在斜坡上滑行如屐平地，型到痺。不少網民留言大讚「太帥了」及「下一屆奧運選手」等，還有網民應霆鋒「誰敢來挑戰」的戰書：「快回溫哥華，我挑」，亦有網友提議霆鋒帶周星馳、梁朝偉一起玩，只是亦有網民八卦其女友王菲：「菲姐在哪兒？」

而跟霆鋒一樣在社交網上載滑雪片的，還有圈中的花式滑雪高手郭偉亮（Eric Kwok）。早在2020年時，以首位香港歌手身份，自編自導自演自剪輯精湛滑雪技巧在《Ripboy》MV中，Eric接受訪問時謙說：「霆鋒先係高手，佢嗰種拚勁，嗰種執着，佢自己喺度死練，呢樣嘢好值得人敬佩，我好開心佢有呢種熱誠，最緊要每年都可以繼續一齊去，大家各自玩自己鍾意嘅花式，我都好支持鍾意滑雪呢項運動。」

問到可有興趣跟同霆鋒切磋，他又謂：「佢玩平地花式係叻過我，我覺得佢玩呢個平花咁出色，我唔敢挑戰佢，亦都唔要挑戰佢，喺滑雪嘅世界，我哋係朋友唔會去比，喺雪地有好多嘢玩，我就玩滑鐵通多囉，同埋早幾年玩啫，大家可以喺滑雪一齊都好開心。」他又謂1月時曾和霆鋒在日本滑雪，很期待好友挑戰更高難度的花式滑雪。