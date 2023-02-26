娛圈單打︱男兒當自強　何解咁孱弱

人氣王姜濤自年初《叱咤》頒獎禮脹爆暴走後，飽受輿論批評，心情低落，潛水近兩個月並缺席多個活動。姜糖盼了又盼，好不容易盼到偶像現身喇！他日前孖住一眾MIRROR成員出席活動，12子難得齊腳合體，其體重、顏值自然成為外界關注焦點。詎料臨尾教主Anson Lo忽然西施一暈，成功扳回一城，全世界個Fo又去番教主身上。

有指當時活動已屆尾聲，教主正接受個別傳媒訪問，卻忽然不適見頭暈，需由花姐攙扶離場睇醫生。他其後在社交網留言叫大家不用擔心，神徒才告放下心頭大石。惟教主已非第一次在公開場合不適，數月前阿MO受傷不久，傳媒原欲追訪教主感受，可能逼得太緊，教主忽然胃痛難當，匆匆離場直奔醫院。

還未說姜濤年多前在同一商場出席活動面色發白，突然暈倒；以及在去年底參加電台舉辦的籃球賽致十字韌帶斷裂，最終要入院做手術。當「奔七」的發哥挑戰馬拉松仍應付自如，後生細仔卻淪為容易受傷見暈的男人，實在令人擔心他們的健康狀況。看來其公司有必要重新審視工作量是否過大，否則兩大人氣王相繼倒下，對各方面都沒有好處。

講番原本的主角姜濤，傳媒都非常愛錫這位風頭躉，形容他Fit番晒，顏值重上巔峰。但亦有心水清的網民直指，姜濤身穿長褸由頭包到落腳，無法考證是否瘦咗，但若以《蒙着嘴說愛你》時期比較，身形和顏值仍跟巔峰有大段距離。減肥尚未成功，同志仍需努力！

姑勿論如何，兩位當紅炸子雞千萬要保重身體，快點重拾最佳狀態，這樣才能長做長有啊！