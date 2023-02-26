東方日報C1：佘詩曼踩過界做製作人圓夢

視后佘詩曼將強勢回歸拍無綫新劇，一眾劇迷引頸以待，不過演技了得的她原來滿腦子計劃，更有意踩過界轉型當製作人，不讓台灣女星林心如專美，昨日阿佘出席公開活動時，坦承已構思了好幾個劇本，待完成新劇拍攝便向該方向進發，望早日達成演藝生涯的夢想！

近年不少台灣幫加入製作人行列，有徐若瑄、何潤東、林心如等，當中以擁有逾10年有關經驗的心如最為巴閉，前年於話題劇《華燈初上》以總製作人及領銜主演身份登場，該劇分三部曲形式播出，基於故事吸引度高，引來全城關注及討論，連帶劇中主演們人氣急升，更以大熱姿態入圍《第57屆金鐘獎》11項大獎，風頭一時無兩，如此彪炳成績，奠定了心如的製作人地位。繼《華》劇後，心如今年再於劇集《有生之年》擔任製作人，實行繼續向幕後方向發展。

「諗咗好多古仔」

而本地幫的視后佘詩曼，自5年前一套內地劇《延禧攻略》紅遍內地，此後工作多到要長駐內地，至最近才「回歸」娘家接拍新劇《NEWS新聞女王》，不過原來她亦有意加入製作人行列，炮製自家製劇集。昨日她出席公開活動時，直言此乃多年夢想：「好想，但好多嘢要籌備，亦諗咗好多古仔，要Set定方向先，好難㗎！（幾時會成事？）唔知，等拍完套劇先諗。（有冇心水演員？）要睇個古仔行先。」

阿佘將於下月中拍攝新劇，飾演主播的她正努力練習如何自然地面對鏡頭唸對白：「平時拍戲唔准望鏡頭，依家相反，仲要講得好自然，係一個好大挑戰，喺屋企日日Set住機練習。（練成點？）仲係有好大進步空間，因為唔習慣，所以依家世界各地咩新聞都睇。」除了與視帝馬國明及譚俊彥不乏對手戲，阿佘與其餘一眾女角亦連場對手戲，對於無綫旗下藝人爭相自薦加入劇組與她演出，阿佘笑言不知情：「好多人就唔知，不過我好多謝好兄弟山聰，上年佢聽到我拍呢套劇，話搵個角色同我演都好，因為太耐冇合作，我話睇吓點，估唔到真係好驚喜。」問到今次留港拍劇，是否要照顧媽咪所致？阿佘表示：「都好多原因，因為劇本非常之好，好耐冇試過自己主動問監製有下集劇本未。」

文頌嫻叫好姊妹識做

談到《使徒行者》拍檔林峯，阿佘大讚其女兒好聰明：「2歲幾，一見到面就叫靚女姐姐，把口咁叻似足爸爸。（有冇激發你想組織家庭？）有好有唔好，我等待中，享受依家生活。（有愛情滋潤？）日日都有，工作、屋企人同朋友。（唔想再潤啲？）指日可待。」

同場低胸的文頌嫻笑言未有刻意谷大上圍，反而想弄細一點，只是前經理人建議她突破，不要一味穿樽領，問到事前可獲老公批准？她說：「我呢個年紀要突破，但都會睇場合着衫，如果咁樣去家長日就會被人話啫！我為咗着呢條裙幾日冇食晚飯。」好姊妹阿佘將拍新劇，問到可有自薦演出？她表示：「就係知道太多人錫佢，所以我唔自薦，我成日都見到佢，但我知道佢會拍一部自家製劇集，我唔係要求做幕前，幕後都可以，相信佢會識做。」而陳嘉容亦騷胸性感上陣。

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