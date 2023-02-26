【心理測驗】神準！可愛柴犬指示合適工作

雖然只有極少數人會將工作變成樂事，不過如果有幸搵到適合自己的職業，上班壓力便會大減，工作起來會更開心。但世上的工作千百種，究竟哪一類最適合自己？日網Curazy近日分享了一道「選柴犬測適合工作」的心理測驗，超準，感到前路茫茫的你不如試一試！

【問題】

請從以下6隻不同姿勢的柴犬之中，選出你最喜歡的一隻。

A.1號柴犬

B.2號柴犬

C.3號柴犬

D.4號柴犬

E.5號柴犬

F.6號柴犬

【結果分析】

A.動靜多的工作

你是一個靜不下來的人，對於同樣的地方、風景會很容易感到厭倦，因此並不適合一些長時間坐在辦公室的工作。相對而言，需要經常出差、出外勤或有不同活動等讓你經常移動、感到新鮮感的工作會更適合你。

B.說話少的工作

不太擅長與人交流的你，並不適合一些需要經常應酬或與人接觸、交流的工作，在工作期間你會想專心一致地完成它。相對而言，一份可靠個人能力獨自完成而非團隊合作的工作更適合你，而且會令你更有動力及自在。

C.不規則的工作

你不喜歡被世界的條條框框所界限，同時亦不喜歡有規律的生活方式，在工作上比起每日按量完成工作，你更喜歡按照自己的步伐去安排每日的工作量。相對而言，極具彈性及自由度的工作似乎更適合你。

D.動身體的工作

似乎並不太擅長學習的你，容易因為要動腦而感到煩惱，相反身體上的疲倦會令你有更充實感和成就感。相對而言，你會更適合一些需要體力勞動的工作。

E.多交流的工作

你喜愛與不同的人交往，比起一個人默默工作，你更喜歡與人合作。若是遇到與你有不同觀點和思維方式的人，更會刺激你的思考，令你有所成長。

F.規律性的工作

對比於工作上的得益、成就感，家庭及愛好對你來說更為重要。工作無非是為了賺錢，比起新鮮感更重要的是安穩，因此可以準時上下班、有規律的工作更適合於你。