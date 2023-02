西班牙女童星成為史上最年輕柏林電影節獎項得主

《第73屆柏林電影節》昨日(25日)閉幕,8歲西班牙女童星Sofía Ortero憑處女作《20,000 Species of Bees》飾演一個心理為女性的男孩,奪得最佳主角銀熊獎,成為史上最年輕柏林電影節獎項得主,她在台上致詞時激動落淚,多謝評審、電影團隊以及家人。她受訪時又表示:「我希望畢生致力演戲。」

最高榮譽金熊獎由法國導演Nicolas Philibert執導的水上精神病院紀錄片《On the Adamant》奪得,擔任評審團主席的美國女星姬絲汀史釗活(Kristen Stewart)負責頒獎。

為宣傳同志片《綠夜》出席電影節的內地女星范冰冰與韓國女星李周映,亦現身閉幕禮在紅地氈上親熱抱抱,范冰冰以低胸晚裝搶鏡。

【第73屆柏林電影節得獎名單】

最佳電影金熊獎:Nicolas Philibert《On the Adamant》

評審團大獎銀熊獎:Christian Petzold《Roter Himmel》

評審團獎銀熊獎:Joᾶo Canijo《Bad Living》

最佳導演銀熊獎:Philippe Garrel《The Plough》

最佳主角銀熊獎:Sofía Ortero《20,000 Species of Bees》

最佳配角銀熊獎:Thea Ehre《Till the End of The Night》

最佳劇本銀熊獎:Angela Schanelec《Music》

傑出藝術貢獻銀熊獎:Hélène Louvart《Disco Boy》(攝影)