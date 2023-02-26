地下情曝光　堂本光一秘戀舞台劇女拍檔佐藤惠

由堂本剛及堂本光一組成的日本尊尼組合KinKi Kids，出道長達25年，兩位成員一向感情生活低調，至今仍然未婚。向以王子形象深入民心的44歲成員堂本光一，卻被爆已有真命天女，秘戀合演舞台劇的38歲女星佐藤惠長達10年。

光一與佐藤惠曾於2009年及2010年兩度合演音樂劇《Endless SHOCK》，當時女方被提拔擔任女主角。舞台經驗尚淺的她，對於歌唱與跳舞都感到不安，獲身為主角的光一從旁支持。舞台劇相關人士透露，兩人合作時相當合拍，光一對舞台表演的嚴謹態度，令女方相當感動。2 人於舞台劇結束不久後開始拍拖，至今長達10年來，不曾外出約會，低調保護戀情。《Endless SHOCK》是光一的舞台劇代表作，演出超過1900次，4月及5月亦將展出新一輪公演。

38歲的佐藤惠於2001年演出經典校園劇《3年B班金八先生》出道，曾參演日劇版《流星花園》扮演整容惡女「三條櫻子」，近日亦有參演串流劇《五個相撲的少年》。戀情曝光後，當事人未有回應，但有網民發現2人於2020年5月2日各自做直播時，牆色、燈光，房間內部等背景極為相似，疑似正在同居中。光一於2020年亦與當時合演《Endless SHOCK》的AKB48前成員梅田彩佳傳緋聞，當時光一穿上女方所送的粉紅色運動裝綵排，惹來粉絲非議。