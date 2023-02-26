G.E.M.做嘉賓　周興哲港騷狂晒半裸益歌迷

台灣歌手周興哲（Eric）相隔5年再來港開騷，昨晚（25日）在紅館舉行一連兩場巡迴演唱會香港站，昨晚舉行頭場，演唱會穿插播放電影感十足的短片，片中由他飾演一名平平無奇的銀行職員，因為遇上匪徒打劫銀行及匪徒內訌，意外地中槍受傷，他隨着女匪徒四處躲避，最後揭發他其實是臥底，戲感十足。

Eric以《That’s All》揭開序幕，原本穿着棗紅色絲絨西裝的他，接着唱《說太多》時，脫去外套剩下背心，接下來再一手撕掉背心，半裸騷肌，令全場「小興星」（粉絲暱稱）尖叫，但裸露只有半支歌，舞蹈員迅即為他穿回背心。到演唱會尾段他唱《Let it Go》時，愈跳愈興奮，二度除衫，今次騷肌時間更短，只有約10秒，Eric曾預告演唱會會除衫，不過見他腰間仍有小腩肉，除衫時間一瞬即逝，似乎有點怕醜，不過歌迷反應熱烈，照單全收。

他表示來港開騷是Dream come true，可以踏上紅館四面台甚難得，表示很想念香港歌迷，要大家久等了，之後用廣東話冧歌迷說：「好掛住你哋！」他提到早前憑《想知道你在想什麼》榮獲第59屆金馬獎的「最佳原創電影歌曲」，講述當日頒獎禮上完全不敢相信，直至所有人看着他才知道是真的，之後唱出得獎歌《想知道你在想什麽》。

他分別選唱陳奕迅的《淘汰》和張學友的《她來聽我的演唱會》，並在台上展示音樂才華，分別彈奏結他及鋼琴，自彈自唱多首樂曲，唱《永不失聯的愛》時更頻頻派心，有男歌迷大叫「你好叻呀！」他笑着講多謝。現場他跟歌迷玩人浪，還用手機拍下此莊舉，又多次與歌迷握手，台上台下打成一遍。

之後他請出嘉賓鄧紫棋（G.E.M.），一同合唱《別勉強》，Eric稱4年無唱過此曲，代表跟G.E.M. 4年無見，G.E.M.即場教Eric講廣東話，將Eason的《明年今日》玩改歌詞，用廣東話先唱第一句，Eric因不明所以，被G.E.M.取笑他是假Eason迷，但G.E.M.自己都忘了歌詞，令全場爆笑，她要Eric跟着她唱「明年今日，定會再返嚟，紅館中等你」，約定他明年再來港開紅館騷，Eric就爆G.E.M.在綵排時邊唱着邊戴隱形眼鏡，十分厲害。之後GEM獨唱去年的推出的歌曲《天空沒有極限》。