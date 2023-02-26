【遊台注意】台灣開放自由行　港澳居民「7問」解答

自2月20日後，台灣已恢復香港及澳門（港澳）居民自由行來台觀光申請，換言之「網簽」赴台已全面復常！不過事隔幾年，疫情也未完全退卻，不少人對最新入境台灣政策仍心存疑問，今次我們嘗試逐一解答：

Q.1 港澳入台「網簽」申請要甚麼資格？

俗稱「網簽」的港澳居民網路申請臨時停留許可，申請資格要符合以下其中一項：

（a）香港、澳門出生之永久居民。

（b）非港澳出生，但曾於1983年後以港澳永久居民身份入台。

（c）持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證（俗稱：入台證）

相比之前，最新「網簽」亦新增了資料填寫項目，包括任職單位、職稱、預定出入境日期等。只要資料輸入無誤， 申請可即時獲批，申請人亦要下載及列印入台證，以取得入境及停留台灣30天許可。特別提醒你，網簽現已不再有更正服務，如申報資料有誤，也只能自行撤銷申請，之後再重新申請。

港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽）

Q.2 從未赴台的非港澳出生者可否申請入台？

可以，但非港澳出生的首次申請者，就要透過俗稱「雲端簽證」的境外人士線上申辦系統申請入台，而它亦適合計劃停留台灣超過30日或申請多次簽證者申請。

境外人士線上申辦系統（雲端簽證）

Q.3 入台要隔離、打針、PCR檢測嗎？

現時台灣對港澳旅客，並無隔離、打新冠疫苗、PCR檢測等防疫要求，但旅客入境後要進行7天「自主防疫」，此期間可提早離開台灣，毋須住滿7天。但如在入台前快測結果呈陽性，便該從快測日起計7天內暫緩乘搭航班。

Q.4 甚麼是自主防疫？

旅客抵埗台灣後，隨即可領取1劑快篩試劑備用，並同時進入「0+7」自主防疫期，在這7天期間（入境日為第0天），無症狀旅客可乘搭大眾運輸工具，但若然出現症狀，便須用快篩試劑進行檢測，並要在自主防疫地點休息。特別注意，自主防疫地點要符合1人1室（獨立衛浴）條件之自宅或親友住所或旅館為原則。

Q.5 假如確診怎麼辦？

確診之輕症個案，可於原來自主防疫地點（不包括一般旅館）、加強型防疫旅館或集中檢疫所進行居家照護。如有需要，也可依地方政府衛生局安排就醫，或自行前往就醫，但不能乘搭大眾交通工具，而就醫時亦需佩戴醫用口罩。

Q.6 出外要戴口罩嗎？

台灣繼去年12月解除戶外口罩令後，由2月20日起亦取消了室內口罩令，即是除了在醫療護理機構、公共交通等指定場所外，其餘場所也毋須戴口罩。但留意是，入台旅客在自主防疫期間，外出全程也需佩戴口罩，及維持社交距離，只在飲食時才可暫免戴口罩。

Q.7 有甚麼地方不能去？

旅客在自主防疫期間，要盡量避免接觸重症高風險對象，包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等，並避免前往醫療機構及長期照顧機構，如必須前往，也需持當日快篩試劑檢測陰性證明。