日韓風居酒屋　Happy Gathering

處身緊張的職場環境下，偶然需要鬆一鬆、釋放壓力。想和朋友輕鬆聚會，居酒屋是個不錯的選擇，菜單既有各式佐酒菜，也有精緻料理，配美酒享用最是暢快。近日銅鑼灣除有西日式居酒屋開幕外，也有少見的韓風居酒屋登場，男士們可暢快乾杯，也適合閨密聚會小酌，邊吃邊飲，享受觥籌交錯好時光。

新派日系食稀有和牛

去餐廳，最緊要是食材新鮮有保證，銅鑼灣新開的西日居酒屋iza'bis by city'super位於精品超市美食佳釀專區內，食材由精品超市直送，配合行政總廚陳郭強師傅的巧手，打造出多款傳統和新派美食。為令客人有感受輕鬆氛圍，餐廳以歐陸式風格設計，部分牆身貼有食材的照片和播放螢幕片段，讓客人品嘗美食的同事，也加深對食材的認識。

來到居酒屋，豈能缺少靚牛肉？餐廳選用原頭採購的日本山形縣產乙女A5和牛，這款和牛產量稀少，肉質嫩滑、油花分布均勻。用來做和牛燒肉，可選軟腍的肉眼、肉味濃的西冷和嫩滑清香的牛柳或牛柳芯，輕炙享用，肉香四溢。想清新一點，可以選擇乙女和牛柳刺身配柚子醋汁，又或是慢煮至入味的和牛牛腩大根，配清酒來品嘗，滿口油香。

除此之外，店內還有很多佐酒小菜，如加入西式香草改良的茄子味噌田樂，博多屋手工豆腐飛龍頭配加日式高湯調配的醬汁，外脆肉軟滑。賣相精緻的海膽免治吞拿魚腩博多手工絹豆腐冷奴，淋上木魚高湯，鮮香軟滑。創意的澳洲翡翠鮑魚吉列後配蟹膏味噌，雙倍鮮香。居酒屋亦有各款西式美饌，如法式龍蝦湯、海鮮和熟成牛扒等菜式，配清酒或不同款美酒，選擇相當多元化。

清新韓風有多款惹味佐酒小菜

別以為居酒屋是日本獨有，近日銅鑼灣就開設了一間韓式居酒屋SULJIB 술집，店子以木系裝潢作主調，極具空間感，每個卡座都可以拉上簡約布簾，為客人打造小小的私人空間，輕鬆聊天。店子提供多樣化的美食，無論是刺身、韓式小食又或燒肉都有，讓你大快朵頤。

佐酒小菜種類繁多，炭燒八爪魚伴辣蘿蔔絲和沙律菜，滿滿口感富炭香，另外還有必吃的炸雞和辣雞腳，香脆辛辣很開胃。啖啖肉的白切肉拼八爪魚，用蔬菜包好食材，加點濟州蘿蔔乾和酸蘿蔔絲等來吃，酸香開胃。煎得香脆可口的生蠔煎餅，選用肥美的韓國蠔，和朋友邊分享邊喝杯燒酒，最是暢快。主食推介選用1++韓牛配紅米製作的韓牛飯，每一口都有濃濃的蒜香和牛味，牛魔王千萬別錯過。

香港人愛吃醬油蟹，醬油海鮮拼盤可一次過嘗到醬油鮑魚、帶子、蝦和蟹的味道，鮮味無懈可擊。另一款醬油牡丹蝦，選用自家醃製的牡丹蝦配日本海膽，和炸紫菜及酸蘿蔔絲同吃，口感十足。飲包食醉後，來一碗熱辣辣的海鮮湯，辛辣湯汁配多款海鮮，鮮甜辛口，最適合用來解酒。