胡定欣祈求姻緣解鎖　向方力申派好人卡：啱就一早啱咗啦

藝人胡定欣今日（26日）出席「2023鴨脷洲洪聖傳統文化節」，首次參與是次活動的她表現興奮，亦有參與放水燈儀式祈福：「屋企人以前住過鴨脷洲，見到個水池放晒燈好靚，都有許願，希望身體健康、心想事成。《廉政狙擊》依家播緊，希望收視節節上升，樂小姐（樂易玲）話考慮開第2集，希望都有機會拍落去。（心想事成包括姻緣？）都希望2023年姻緣成就啦，哈哈。」她表示身邊的確有男士出現，笑言要時間認識一下。

談到圈中金牌媒人林盛斌（Bob）早前介紹了好男仔予圈中女藝人認識，更表示雙方似乎有進展，但就不肯透露女藝人是誰，問到是否就是她本人？定欣害羞地不置可否：「有認識嘅，認識下先。（Bob介紹？）假以時日再同大家講啦。」

另《廉政狙擊》中拍檔方力申早前於社交網貼出二人十多年前合照，又大爆當年港隊泳隊隊友對她有意思，定欣指與方力申識於微時，笑言對方變了很多：「佢最大改變就係以前唔講嘢，依家就講多咗好多嘢，我哋真係十幾歲識，有拍過佢MV，拍劇真係第一次，好奇妙，大家都成為咗藝人，總之就友誼永固啦！哈哈！」她指讀書年代有到九龍公園游泳池為對方比賽打氣，自己參加新秀也有邀請對方前來支持，問到2人也同屬單身會否有發展機會？她笑説：「咁多年，如果要啱就一早啱咗啦！（等阿Bob了咗件心事嘛！）依家係了佢定了我心事呀？哈哈。」她指方力申是好男仔，笑言有合適女孩子會介紹給他。